По данным министерства труда и социальной защиты населения, семьям шахтёров, погибших в результате ЧС на руднике ГК "Казахмыс" в области Улытау, будут назначены государственные пособия из бюджета и социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования, передаёт BaigeNews.kz.

Учитывая, что у каждого погибшего шахтёра были на иждивении дети, их семьям будут назначены государственные социальные пособия по случаю потери кормильца.

"Размеры пособия зависят от количества иждивенцев погибшего кормильца и величины прожиточного минимума. Данный вид пособия также будет назначен трём неработающим матерям, осуществляющим уход за ребёнком в возрасте до 8 лет", - сообщили в правительстве.

В связи с тем, что все погибшие шахтёры являлись участниками системы обязательного социального страхования, дополнительно к госпособию их семьям будут назначены социальные выплаты из ГФСС по потере кормильца.

"При одном иждивенце размер пособия из бюджета составит 42 530 тенге и выплаты из ГФСС – 141 523 тенге, при пяти иждивенцах размер пособия составит 127 127 тенге и выплаты из ГФСС – 335 017 тенге. Согласно действующему законодательству выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет", - говорится в сообщении.

Также все семьи погибших шахтёров имеют право на единовременную выплату на погребение из АО "ЕНПФ" в размере 369 608 тенге (94 МРП).

Кроме того, компания-работодатель окажет всю необходимую помощь семьям погибших, предусмотренную коллективным договором:

• Выплаты в размере 550 МРП на организацию похорон (2 162 600 тенге);

• Выплата 10-кратной годовой средней заработной платы семье погибшего. В среднем это от 84 до 124 миллионов тенге;

• Ежемесячные выплаты по потере кормильца;

• Оплата обучения детей;

• Погашение кредитов и займов погибших работников.