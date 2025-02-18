Озвучены суммы выплат семьям погибших работников "Казахмыса"
Потерявшим близких пособия и выплаты по потере кормильца.
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По данным министерства труда и социальной защиты населения, семьям шахтёров, погибших в результате ЧС на руднике ГК "Казахмыс" в области Улытау, будут назначены государственные пособия из бюджета и социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования, передаёт BaigeNews.kz.
Учитывая, что у каждого погибшего шахтёра были на иждивении дети, их семьям будут назначены государственные социальные пособия по случаю потери кормильца.
"Размеры пособия зависят от количества иждивенцев погибшего кормильца и величины прожиточного минимума. Данный вид пособия также будет назначен трём неработающим матерям, осуществляющим уход за ребёнком в возрасте до 8 лет", - сообщили в правительстве.
В связи с тем, что все погибшие шахтёры являлись участниками системы обязательного социального страхования, дополнительно к госпособию их семьям будут назначены социальные выплаты из ГФСС по потере кормильца.
"При одном иждивенце размер пособия из бюджета составит 42 530 тенге и выплаты из ГФСС – 141 523 тенге, при пяти иждивенцах размер пособия составит 127 127 тенге и выплаты из ГФСС – 335 017 тенге. Согласно действующему законодательству выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет", - говорится в сообщении.
Также все семьи погибших шахтёров имеют право на единовременную выплату на погребение из АО "ЕНПФ" в размере 369 608 тенге (94 МРП).
Кроме того, компания-работодатель окажет всю необходимую помощь семьям погибших, предусмотренную коллективным договором:
• Выплаты в размере 550 МРП на организацию похорон (2 162 600 тенге);
• Выплата 10-кратной годовой средней заработной платы семье погибшего. В среднем это от 84 до 124 миллионов тенге;
• Ежемесячные выплаты по потере кормильца;
• Оплата обучения детей;
• Погашение кредитов и займов погибших работников.
Напомним, трагедия произошла 17 февраля на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Обрушилась горная масса, семь человек остались под завалом.
Заведено уголовное дело. Следствие ведётся по части 3 статьи 277 УК РК - "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтёров. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Обнародован список погибших. Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
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