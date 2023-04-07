Озвучены подробности жесткого разговора в раздевалке сборной Казахстана по футболу

Фото: Sports.kz

Асхат Тагыберген, капитан сборной Казахстана, рассказал о том, как поговорил с защитниками национальной команды во время перерыва матча с Данией в отборе Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"После первого тайма пришли в раздевалку и только я разговаривал, наверное, с защитниками. У нас есть два хороших защитника (смеется). С ними поговорил, не переходя на личности, конечно, просто сказал, что так нельзя, надо играть. 20-летний парень вас обыгрывает, вам уже больше 30", — цитирует Тагыбергена "ДНК футбола".

После первого тайма подопечные Магомеда Адиева проигрывали со счетом 0:2, когда 20-летний нападающий Расмус Хейлунн оформил дубль, но в итоге казахстанцы выиграли — 3:2.