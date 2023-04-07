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Сегодня, 03:32
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94Фото: Sports.kz
Озвучены подробности жесткого разговора в раздевалке сборной Казахстана по футболу
Асхат Тагыберген, капитан сборной Казахстана, рассказал о том, как поговорил с защитниками национальной команды во время перерыва матча с Данией в отборе Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"После первого тайма пришли в раздевалку и только я разговаривал, наверное, с защитниками. У нас есть два хороших защитника (смеется). С ними поговорил, не переходя на личности, конечно, просто сказал, что так нельзя, надо играть. 20-летний парень вас обыгрывает, вам уже больше 30", — цитирует Тагыбергена "ДНК футбола".
После первого тайма подопечные Магомеда Адиева проигрывали со счетом 0:2, когда 20-летний нападающий Расмус Хейлунн оформил дубль, но в итоге казахстанцы выиграли — 3:2.
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