Озвученный президентом новый политический курс обсудили эксперты

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На площадке СЦК представители экспертного сообщества страны обсудили основные инициативы, озвученные президентом в Послании народу Казахстана. Экономисты, политологи, юристы и депутаты во время круглого стола "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" предложили своё видение реализации президентских реформ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El.kz.

Во время обсуждения депутат Мажилиса Юлия Кучинская подчеркнула, что все проблемы, озвученные в Послании, это именно те вопросы, которые мажилисменам обычно задают казахстанцы на встречах с в регионах. И казахстанцев давно беспокоил вопрос возраста выхода на пенсию.

"Мы понимаем, что закрепление женского пенсионного возраста на уровне 61 года до 2028 года — это временная мера, но тем не менее - это ответ на запрос значительной части наших граждан. И социология института при партии тоже показывает, что фактически 95 процентов граждан говорят о проблеме возраста выхода на пенсию. Я хотела бы отметить, что всё озвученное в Послании - это конечные цели, к которым мы должный прийти, но эффективность реализации Послания будет зависеть от того, какие механизмы будут заложены в том же Национальном плане по реализации. На самом деле каждый пункт Послания требует проработки конкретных механизмов. Даже создание 800 тысяч комфортных мест в школах… Мы должны понимать, что это пятая часть от всех школьников страны. И поэтому, каким образом будут отобраны эти школы, где они будут базироваться - это очень важный вопрос, который требует глубокого анализа и понимания ситуации со школами в регионах. Это большой вызов и для политических партий, и для депутатов, и для экспертного сообщества", — сказала депутат.

Директор Института прикладных исследований академии госуправления при Президенте РК Куат Акижанов считает, что при переходе на новую экономическую политику важно менять подходы в налогообложении. В качестве решения он предложил использовать мировой опыт.

"Очень положительно себя зарекомендовавало за последние 60 лет во всех развитых странах - это внедрение прогрессивной шкалы налогообложения. У нас до сих пор все платят 10 процентов подходный налог. Такая мера будет сильнейшим сигналом того, что государство становится слышащим, что оно готово и хочет решать одну из глобальных проблем современности — проблему налогов, — подчеркнул Куат Акижанов.

Ранее Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента сообщил о возможности введения "налога на роскошь". Как уточнил президент, налог будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.