Озвучена международная оценка деятельности Ассамблеи народа Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов выступил на открытии XXXIV сессии, передает BaigeNews.kz.
Он отметил, что по случаю 30-летия организации были получены поздравления из 32 стран.
"Дружеские поздравления направили главы государства и парламента Армении, Кыргызстана, Российской федерации, Молдовы, Азербайджана, руководители межпарламентских организаций Италии, Канады, Хорватии, Германии и других стран.
Особую оценку государственной политики в сфере межэтнических отношений и роль Ассамблеи народа Казахстана в укреплении национального единства отметили в своих посланиях генеральный директор ЮНЕСКО, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, генеральный секретарь СНГ, руководители других межгосударственных организаций", - сказал Азильханов.
Он также добавил, что особую роль Казахстана в межконфессиональном диалоге отметили лидеры религиозных организаций разных стран мира.
От имени Ассамблеи народа он выразил благодарность за поздравления.
Напомним, в Астане в эти минуты стартовала XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента. Ее тема – "30 лет во имя единства и согласия".
Самое читаемое
- Стамбул содрогнулся от сильного землетрясения
- Казахстанцев будут штрафовать на 78 тысяч тенге за костры на даче
- Мощное землетрясение в Турции: Есть ли пострадавшие среди граждан Казахстана
- Казахстан вошёл в топ-35 стран по цифровой конкурентоспособности
- Зеленский сделал жёсткое заявление о Крыме — в США считают это угрозой переговорам