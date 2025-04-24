Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов выступил на открытии XXXIV сессии, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что по случаю 30-летия организации были получены поздравления из 32 стран.

"Дружеские поздравления направили главы государства и парламента Армении, Кыргызстана, Российской федерации, Молдовы, Азербайджана, руководители межпарламентских организаций Италии, Канады, Хорватии, Германии и других стран. Особую оценку государственной политики в сфере межэтнических отношений и роль Ассамблеи народа Казахстана в укреплении национального единства отметили в своих посланиях генеральный директор ЮНЕСКО, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, генеральный секретарь СНГ, руководители других межгосударственных организаций", - сказал Азильханов.

Он также добавил, что особую роль Казахстана в межконфессиональном диалоге отметили лидеры религиозных организаций разных стран мира.

От имени Ассамблеи народа он выразил благодарность за поздравления.

Напомним, в Астане в эти минуты стартовала XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента. Ее тема – "30 лет во имя единства и согласия".