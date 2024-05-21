"Өзіміз отырып, шай ішейік": посольство США поздравило казахстанцев с Днём чая
Вчера, 23:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:18Вчера, 23:18
337Фото: скриншот видео
Посольство США в Казахстане опубликовало в соцсетях ролик по случаю Международного дня чая, который отмечается ежегодно 21 мая, передаёт BaigeNews.kz.
На видео посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм встречает иностранного гостя, проводит с ним встречу, провожает и прощается. А затем обращается к своим коллегам с популярной в Казахстане фразой "Ал енді өзіміз отырып, шай ішейік".
"В Казахстане чай – это больше, чем просто напиток. Это символ гостеприимства, дружбы и дипломатии. С Международным днём чая", – гласит подпись к видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Правила прохождения воинской службы изменятся в Казахстане
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- Стала известна причина крушения вертолёта с президентом Ирана
- Штрафы за плохие дороги выписали чиновникам в Шымкенте
- Врачи достали горсть червей из печени 7-летнего мальчика в Туркестанской области