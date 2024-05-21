"Өзіміз отырып, шай ішейік": посольство США поздравило казахстанцев с Днём чая

Посольство США в Казахстане опубликовало в соцсетях ролик по случаю Международного дня чая, который отмечается ежегодно 21 мая, передаёт BaigeNews.kz.

На видео посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм встречает иностранного гостя, проводит с ним встречу, провожает и прощается. А затем обращается к своим коллегам с популярной в Казахстане фразой "Ал енді өзіміз отырып, шай ішейік".

"В Казахстане чай – это больше, чем просто напиток. Это символ гостеприимства, дружбы и дипломатии. С Международным днём чая", – гласит подпись к видео.