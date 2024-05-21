  • 22 Мая, 08:19
  • BAIGENEWS

"Өзіміз отырып, шай ішейік": посольство США поздравило казахстанцев с Днём чая

Вчера, 23:18
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:18
Вчера, 23:18
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Фото: скриншот видео

Посольство США в Казахстане опубликовало в соцсетях ролик по случаю Международного дня чая, который отмечается ежегодно 21 мая, передаёт BaigeNews.kz.

На видео посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм встречает иностранного гостя, проводит с ним встречу, провожает и прощается. А затем обращается к своим коллегам с популярной в Казахстане фразой "Ал енді өзіміз отырып, шай ішейік".

"В Казахстане чай – это больше, чем просто напиток. Это символ гостеприимства, дружбы и дипломатии. С Международным днём чая", – гласит подпись к видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz)

 

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