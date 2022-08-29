Ожоги 70 процентов тела получил водитель загоревшейся машины в Актобе

Фото: diapazon.kz

Хлопок газовоздушной смеси спровоцировал пожар в машине в Актобе. В результате инцидента серьезно пострадал водитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Диапазон.

ЧП произошло около садоводческого общества "Авиатор", в районе АЗС "Синойл".

На вызов выезжали шесть спасателей.

"Выяснилось, что произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием автомобиля Lada Granta", - уточнили в ДЧС.

По предварительным данным, с термическими ожогами 70 процентов тела в тяжёлом состоянии в больницу госпитализировали 60-летнего водителя.