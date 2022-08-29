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  • Ожоги 70 процентов тела получил водитель загоревшейся машины в Актобе
diapazon.kz Сегодня, 13:33
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Фото: diapazon.kz

Ожоги 70 процентов тела получил водитель загоревшейся машины в Актобе

Хлопок газовоздушной смеси спровоцировал пожар в машине в Актобе. В результате инцидента серьезно пострадал водитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Диапазон.

ЧП произошло около садоводческого общества "Авиатор", в районе АЗС "Синойл".

На вызов выезжали шесть спасателей.

"Выяснилось, что произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием автомобиля Lada Granta", - уточнили в ДЧС.

По предварительным данным, с термическими ожогами 70 процентов тела в тяжёлом состоянии в больницу госпитализировали 60-летнего водителя.

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#происшествие #Пожар #Актобе
Сегодня, 13:33
111
Журналист

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