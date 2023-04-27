Ожог горла и пыль в лёгких - чем грозит плохая экология жителям Усть-Каменогорска

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Вопросы, актуальные не только для экологически неблагоприятного Усть-Каменогорска, но и многих городов и районов Казахстана, обсудили на Первом межрегиональном форуме экологических инициатив, прошедшем в областном центре Восточного Казахстана. В нем приняли участие представители общественности, предпринимательства, чиновников в сфере экологии, в числе которых были которых министр экологии Зульфия Сулейменова, сенатор Ольга Булавкина и другие, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как оказалось, присутствующих объединяет одно – желание дышать чистым воздухом, пить и есть не зараженные выбросами воду и продукты, а ещё – желание изменить существующую действительность. Именно поэтому прошедший форум стал дискуссионной площадкой для спикеров, в результате будут получены рекомендации для внесения изменений в новый экокодекс Казахстана.

"В Усть-Каменогорске этот форум проходит неслучайно. Экология – очень больной вопрос для жителей всего Восточного Казахстана и, конечно, Усть-Каменогорска, где сосредоточены гиганты металлургической промышленности. Я, как уроженка этой области, очень переживаю за здоровье населения региона. Я считаю актуальными для региона вопросы строительства ТЭЦ, очистных сооружений и обеспечение газом населения Усть-Каменогорска и Курчумского района. Сегодня будут выработаны рекомендации. Их внесут в нормативно-правовые акты. Это необходимо сделать, чтобы жители региона могли улучшить здоровье казахстанцев, да и в целом окружающую среду. Это может повлечь внесение дополнений и изменений в экологическом, лесном, природоохранном кодексах, - рассказала депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина.

По словам министра экологии и природных ресурсов РК Зульфии Сулейменовой, участие представителей общественности в решении вопросов экологии очень важно. Только совместные усилия представителей промышленности, государственных органов, общественных организаций помогут достичь результатов в этой сфере, прогресса в конкретных вопросах по улучшению качества воздуха, здоровья населения.

"Только с помощью объединения наших знаний и ресурсов мы сможем достигнуть ощутимых результатов в борьбе с загрязнением природы", – подчеркнула в видеообращении Сулейменова.

Как отметили организаторы мероприятия, целей у форума несколько. Прежде всего, продемонстрировать возможности для успешной реализации новых подходов в экологическом регулировании. Также важно заострить внимание на необходимости решения проблем загрязнения атмосферного воздуха. Другими словами, обратить внимание на буквально жизненноважную проблему.

"Мы все, конечно, хотим дышать свежим воздухом, использовать чистые продукты. Именно поэтому здесь участвуют представители всех промышленных регионов страны, а не только Восточного Казахстана. Проблемы у них одни. И важно, чтобы любой госорган, принимая решения в той или иной сфере, обязательно руководствовался степенью пользы или вреда, оказываемого на экологию", – сказала председатель Совета Ассоциации "ECOJER" Лаззат Рамазанова.

С инициативой обсудить актуальные вопросы на межрегиональном уровне выступили представители областных уровней. По словам директора филиала ECOJER по ВКО Елены Березинской-Абиловой, целей несколько. Во-первых, выработать план дальнейших действий. Во-вторых, "услышать каждого", другими словами, встреча дала возможность каждому высказаться и быть услышанным, а также задать любой вопрос.

"Хочу отметить, что для промышленной Павлодарской области, как и индустриально развитого Восточного Казахстана, очень остро стоят вопросы экологии в целом, а загрязнения атмосферного воздуха - в частности. Я не сомневаюсь, что, например, для себя мы здесь сможем получить полезный опыт по организации природоохранных мероприятий", - сообщила руководитель управления природных ресурсов Павлодарской области Айгерим Кабылтаева.

Кстати, участники мероприятия отметили активность, которую проявляла молодежь. "Это не может не радовать – значит, в Казахстане растет инициативное, болеющее душой за будущее страны поколение", - говорят специалисты-экологии.

Хотя, признали участники форума, всё же необходимо в Казахстане развивать культуру населения в сфере экологии, нести в массы преимущества перехода на зелёную энергетику.

"Нам необходим переход на газ, а также достоверную информацию, чтобы все дальнейшие выводы основывались только на этих, научно обоснованных, исследованиях", - подытожила ведущий научный сотрудник лаборатории "Экология биосферы" Центра физико-химических методов исследования и анализа Насиба Байматова.

О наболевшем - конкретно

И всё-таки экологи из разных регионов Казахстана, в основном представляющие промышленные города, выделили несколько основных, общих для их населенных пунктов, проблем.

В частности, терапевт-пульмонолог, профессор КазНУ имени аль-Фараби Денис Винников заявил, что никаких безопасных доз веществ, загрязняющих атмосферу, не существует. Кроме этого, по его словам, ПДК – пресловутая норма предельно допустимых веществ – выдуманы для определения и наложения штрафов на промышленные предприятия, производящих выбросы, а не с целью определить "допустимое загрязнение" и недопустимое для здоровья человека. Такого понятия просто не существует, любое загрязнение атмосферы – вредно для здоровья.

"Нет таких безопасных доз загрязняющих веществ, которые не вызывают заболеваний. Все больше исследований говорят о том, что даже при самой минимальной концентрации вредных веществ в воздухе есть повышенный риск развития заболеваний. В первую очередь, сердечно-сосудистых", - пояснил Денис Винников.

Это актуально для Усть-Каменогорска. Ведь здесь дней с НМУ, то есть полного штиля, когда нет ветра, и все выбросы от предприятий остаются в городе, достаточно много. Причем, летом и зимой количество дней с НМУ подряд доходит до 30, а иногда и больше. В морозы ситуация усугубляется, ведь печное отопление, которое в большинстве случаев используется в частном секторе, к промышленным выбросам в атмосферу добавляет и продукты сгорания угля.

Также специалист добавил, что человеку в промышленном городе опасаться следует не столько крупной видимой пыли, которая меньше наносит вреда здоровью, а мелкодисперсной пыли. Чем меньше её дисперсность – тем более выражен её вред для человека.

"Не надо убегать от самосвала, который пылит. Очистительный аппарат наших лёгких справится с такой пылью. А вот невидимую пыль дизельных двигателей нужно остерегаться, - сказал Денис Винников.

Впрочем, радужных перспектив по отношению чистого воздуха в целом в Казахстане, экологи не называют. В ближайшие пять лет воздух в РК не улучшится, считают они. И Усть-Каменогорск в этом отношении тоже не исключение. Причин для этого несколько, основные из них назвал эколог Тимур Елеусизов. Прежде всего, это транспорт, заводы и плохой уход за насаждениями, в том числе деревьями, которых и так немного в промышленных городах Казахстана. Вместе с тем, планируется презентация устойчивого развития крупных промышленных городов, что подразумевает экологичный транспорт, чистый воздух и комфортную урбанистику.

От слов – к делу

Надо отметить, что форум принёс уже конкретные результаты. На сегодняшний день практически удалось положительно решить проблему, над которой многие жители и специалисты Восточного Казахстана бились не одно десятилетие. Речь идёт об официальном признании диагноза "ожог" горла.

Сенатор Ольга Булавкина по этому поводу дала оптимистичные прогнозы.

"Диагноз "ожог горла" будет введён, а значит, разработано соответствующее лечение. И если в результате такого ожога человек получит инвалидность, то сможет оспаривать нарушение своих прав через суд", - сказала Ольга Булавкина.

Её информацию подтвердил уполномоченный по правам человека по ВКО Серик Мизанбеков, который поднимал вопрос диагноза на встрече с министром здравоохранения РК.

"Министр обещала взять на контроль, создала рабочую группу, и сейчас официальный протокол лечения сформирован. По нему работает внушительная группа специалистов. Официально диагноз будет звучать: "поражение верхних дыхательных путей в результате воздействия химических веществ. Сейчас вносятся все необходимые корректировки", - рассказал Серик Мизанбеков.

Он отметил, что это большой шаг для жителей Усть-Каменогорска в сфере оказания медпомощи, который будет полезен и для жителей других промышленных городов Казахстана.

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