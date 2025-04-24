Укрепление мира станет основным лейтмотивом заседания сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Главы государства, передает BaigeNews.kz.

Таким мнением поделились представители этнокультурных центров из разных казахстанских регионов.

Ольга Николашина, представляющая финно-угорский этнокультурный центр Павлодарской области, ожидает подведение итогов и новых планов, которые озвучит Президент. Сегодня в регионе работают 117 этнокультурных центров, объединяя больше 30 тысяч человек.

"Сегодня Ассамблея ведет активную работу, особенно ее структуры. Это Совет матерей, это Совет старейшин, "Ассамблея Жастары". Прежде всего, если мы говорим о деятельности Ассамблеи, наша главная задача – это нравственное и патриотическое воспитание. Мы поднимаем такие серьезные вопросы, как нехватка литературы на государственном языке для наших детей. Потому, что его изучение посредством знакомства с литературой, посредством исполнения песен – это одна из самых эффективных образовательных форм", - отмечает спикер.

Еще одним участником сессии стал председатель этнокультурного объединения "Былина" из Атырауской области Андрей Кораблев. Ассамблея, по его словам, существенно трансформировалась за минувшие годы, сегодня преследуя цель найти созидательные смыслы, объединяющие общество. Одним из таких является язык.

"Когда люди говорят на одном языке, то начинают понимать друг друга. Когда мы станем все говорить на государственном языке, то, конечно продолжим оставаться на одной волне. Поэтому я считаю, что это будет объединяющая сессия, она даст новый импульс для развития. Ну и, естественно, я сейчас вижу здесь много молодежи, очень креативной, которая своими идеями разбавит наше видение, чтобы решать более глобальные вопросы", - поделился своим мнением Андрей Кораблев.

Напомним, сегодня в столице пройдет пленарное заседание XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана.