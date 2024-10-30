Ожидается рост во всех отраслях экономики ― МНЭ РК

В Мажилисе представлен прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, за основу формирования прогноза взят базовый сценарий при цене на нефть 75 долларов США за баррель и курс доллара 470 тенге.

"Реальный рост ВВП в 2025 году, по прогнозам, составит 5,6% среднегодового рост ВВП за пять лет 5,4%. Номинальный ВВП вырастет 158 триллионов тенге в 2025 до 234,2 трлн тенге в 2029 году. Ожидается рост во всех отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности 5,8%, в горнодобывающей 2,9%", - сказал министр нацэкономики.

Кроме того, среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3%, в строительстве - 9,3%, услуг транспорта - 8,2%, в торговле - 7,1%.

Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тенге в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году. Экспорт товара, по прогнозам, вырастет с 82,3 млрд долларов в 2025 году до 90 млрд долларов в 2029 году. Импорт увеличится с 61,3 млрд до 67,5 млрд долларов.

Инфляция определяется на уровне 5,5% и 7,5% в 2025 году, 5,6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 году.