Ожидается рост во всех отраслях экономики ― МНЭ РК
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В Мажилисе представлен прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, за основу формирования прогноза взят базовый сценарий при цене на нефть 75 долларов США за баррель и курс доллара 470 тенге.
"Реальный рост ВВП в 2025 году, по прогнозам, составит 5,6% среднегодового рост ВВП за пять лет 5,4%. Номинальный ВВП вырастет 158 триллионов тенге в 2025 до 234,2 трлн тенге в 2029 году. Ожидается рост во всех отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности 5,8%, в горнодобывающей 2,9%", - сказал министр нацэкономики.
Кроме того, среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3%, в строительстве - 9,3%, услуг транспорта - 8,2%, в торговле - 7,1%.
Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тенге в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году. Экспорт товара, по прогнозам, вырастет с 82,3 млрд долларов в 2025 году до 90 млрд долларов в 2029 году. Импорт увеличится с 61,3 млрд до 67,5 млрд долларов.
Инфляция определяется на уровне 5,5% и 7,5% в 2025 году, 5,6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 году.
"Доходы республиканского бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге или на уровне 10,4% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 2,9 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост в 2027 году до 18,2 трлн тенге или на 16,4%. Основной прирост доходов бюджета будет обеспечен за счет увеличения темпов развития экономики и улучшения налогового администрирования, а также снижения доли теневой экономики. С учетом этого на республиканском уровне обеспечение собственными доходами в 2025 году составит 63,7%, в 2026 году - 75% доходов, 2027 году - 76,9%", - сказал Байбазаров.
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