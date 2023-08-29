Ожидается рост во всех базовых отраслях экономики - глава МНЭ

Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил проект прогноза социально-экономического развития страны на 2024–2028 годы на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил министр, прогноз сформирован с учётом ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних рынках.

"Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика в 2024 году вырастет на 3 процента. Консенсус-прогноз мировой цены на нефть на 2024 год составит 80 долларов США за баррель. В зависимости от изменений внешних параметров рассмотрены три сценария развития. При базовом сценарии предлагается взять среднюю цену на нефть на уровне 80 долл. США за баррель. По прогнозу среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8 процента. Инфляция определена на уровне 6-8 процентов в 2024 году, 5,5-7,5 процентов в 2025 году с последующим снижением до 5 процента в 2026-2028 годы. Реальный рост ВВП в 2024 году по прогнозам составит 5,3 процента с последующим увеличением до 6 процентов в 2028 году. Номинальный ВВП вырастет с 135 трлн тенге в 2024 году до 218,5 трлн тенге в 2028 году. Ожидается рост во всех базовых отраслях экономики", - сказал Алибек Куантыров.

Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4 процента, в том числе в обрабатывающей промышленности – 4,9 процента, в горнодобывающей промышленности – 3,1 процента.

"Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства составит 4,5 процента. Прогнозируемый рост в строительной отраслив среднем составит 8,8 процентов, в торговле – 7,4 процента. Объём экспорта составит 83,1 млрд долл. США в 2024 году с увеличением до 94,8 млрд долларов США в 2028 году, импорт вырастет с 60,7 до 65,6 млрд долларов США", - пояснил глава МНЭ.

Также на основе прогноза макроэкономических показателей министр зачитал прогноз бюджетных параметров на 2024–2026 годы.

"Доходы республиканского бюджета по прогнозам составят в 2024 году 16,1 трлн тенге, что составляет 11,9 процента к ВВП, в 2026 году – 18,4 трлн тенге или 10,7 процента к ВВП. Планируется привлечение целевого трансферта из Нацфонда в объеме 1,6 трлн тенге в 2024 году для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов национального масштаба. Дефицит бюджета в 2024 году предлагается определить на уровне 2,6 процента к ВВП со снижением в 2025-2026 годах до 2,4 и 2,3 процентов к ВВП, соответственно. Уровень ненефтяного дефицита прогнозируется со снижением с 6,5 процентов к ВВП в 2024 году до 4,6 процента к ВВП в 2026 году", - сообщил Куантыров.

С учётом этого, расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2024 году в объеме 24 трлн тенге, что составляет 17,8 процентов к ВВП, в 2026 году – 25,2 трлн тенге или 14,6 процентов к ВВП.