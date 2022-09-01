Ожидаем пробки: астанчан попросили заранее планировать маршрут первого сентября

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Акимат столицы просит жителей и гостей Нур-Султана заранее планировать маршрут из-за ожидающегося увеличения трафика на дорогах в связи с началом учебного года и окончанием сезона отпусков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Как отметили в акимате, управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города поручено обеспечить максимальный выход на линию общественного транспорта, направить дополнительное количество автобусов на маршруты, которые пользуются наибольшим спросом. До конца текущего года в столице планируется запустить на линию ещё 100 новых электроавтобусов.

"В целях разгрузки улиц в августе этого года открыто движение по новому мосту Улы дала. Мост позволяет частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицу А.Байтурсынова, Р.Кошкарбаева, Ж.Нажимеденова, район Nova city, аллею "Мынжылдык", повысить доступность нового вокзала "Нурлы жол", ЖМ Тельман и Промышленный, район гипермаркета Метро, проспект Жумабаева, улицу Жургенова и другие", — говорится в сообщении акимата.

Также сейчас ведётся строительство улицы А62 (на участке от улицы А91 до трассы Нур-Султан-Караганда), где планируют обеспечить проезд уже осенью. Ожидается, что улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой, железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью города. Ещё один автомобильный мост — по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль — планируют открыть в следующем году.