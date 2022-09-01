Лента новостей
- Министр просвещения поздравил с Днём знаний всех учащихся, учителей и родителей 08:50 0
- 210 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане 08:35 55
- Ожидаем пробки: астанчан попросили заранее планировать маршрут первого сентября 08:20 76
- Когда Казахстан накроет осенняя погода, рассказали синоптики 07:30 348
- Информацию об отмене доплат педагогам школ РК прокомментировали в Минпросвещения 06:13 277
- На юниорском US Open сыграют трое казахстанцев 05:38 176
- Сохранение пород собак тазы и тобет переходит под патронаж Управления делами президента 04:55 201
- В Атырау начался суд в отношении 27 участников январских событий 03:30 266
- Российским школьникам запретили использовать телефоны на уроках 02:35 285
- Полицейские навестили в больнице Алматы младенца, которого спасли из уличного туалета 01:45 461
- Стало известно о состоянии мальчика, прыгнувшего с поезда в Жамбылской области 00:48 610
- Астанчан просят заранее планировать маршрут по дорогам города 31.08.2022 335
- Биржевые торги дизтопливом приостановили в Казахстане 31.08.2022 375
- "Домогаются и мужчин": жертвы харассмента из Шымкента рассказали свои истории 31.08.2022 2044
- Air Astana насчитала 100 птиц, столкнувшихся с самолётами авиакомпании 31.08.2022 376
- Хлопок газа на заводе: один человек погиб, пятеро пострадали в Алматинской области 31.08.2022 397
- ЕС расторгнет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией 31.08.2022 463
- Почему дорожает сахар 31.08.2022 463
- Акимат Костаная отреагировал на видео блогера, рассказывающего о проблемах инвалидов 31.08.2022 814
- Если "серый" вывоз ГСМ не прекратится, то усилия нефтепереработчиков будут безрезультатны — КМГ 31.08.2022 393
- В столичном районе Байконыр снесут часть домов 31.08.2022 344
- Во сколько обойдётся ремонт сгоревшего здания акимата Алматы 31.08.2022 390
- Что дороже золота — о загадках Северного Казахстана рассказали археологи 31.08.2022 723
- "Зелёная энергетика", или почему без АЭС не обойтись? Интервью с экспертом 31.08.2022 527
- Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану 31.08.2022 372
- Стипендию "Болашак" присудили 84 казахстанцам 31.08.2022 362
- Челлендж "100 км за 24 часа" по алматинским горам. Как это было 31.08.2022 648
- Запуск инвестпроектов, модернизация дорог - задачи поставили перед новым акимом Актюбинской области 31.08.2022 365
- Агрессивная лиса отобрала еду у отдыхающих в парке в Шымкенте 31.08.2022 469
- Сотрудничество с международными организациями и обучение: какие услуги закупает КМГ 31.08.2022 291
- Три тысячи ваучеров для подготовки специалистов в частных IT-школах выделят в Казахстане 31.08.2022 426
- "Откосить от армии". В КазИТУ прокомментировали нашумевшую рекламу университета 31.08.2022 585
- Назначен аким Актюбинской области 31.08.2022 603
- Пострадавшую во время январских событий девочку успешно прооперировали 31.08.2022 392
- Лося спасли полицейские в Костанайской области 31.08.2022 456
- 154 объекта недвижимости и 19 элитных авто изъяты у ОПГ, занимавшейся рейдерством 31.08.2022 921
- "Дочка" КМГ продавала авиатопливо аэропорту Нур-Султана по завышенной цене 31.08.2022 759
- Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов 31.08.2022 615
- Ондасын Уразалин ушёл с поста акима Актюбинской области 31.08.2022 1480
- Глава государства принял акима Кызылординской области 31.08.2022 356
- В Казахстане упростят поступление на госслужбу 31.08.2022 1127
- Больше сорока человек тушат пожар в Карагандинской области 31.08.2022 616
- Премьер представил нового акима Туркестанской области и дал поручения по развитию региона 31.08.2022 493
- Вдвое подняли зарплату преподавателям творческих вузов Казахстана 31.08.2022 355
- "В какой стране живёте, той и служите". Как кореянка выучила казахский и преподаёт его детям 31.08.2022 2940
- О реализации инициатив Токаева из послания 2021 года рассказал Ерлан Карин 31.08.2022 325
- В Нур-Султане из-за дефекта на мосту по Сарайшык ремонтные работы продлены 31.08.2022 426
- КФГД сохранил максимальные ставки по депозитам на октябрь 31.08.2022 486
- Репортаж с аварийной ТЭЦ в Петропавловске. Успеют ли починить? 31.08.2022 499
- Эмира Катара ожидают с визитом в Казахстане в ближайшее время 31.08.2022 500
- Страховка для аграриев станет дешевле 31.08.2022 449
- В Казахстане заработает Цифровая карта семьи 31.08.2022 344
- Главу предприятия из структуры МВД задержали в СКО при получении взятки 31.08.2022 395
- Палата "Атамекен" в Костанайской области расширяет меры поддержки бизнеса 31.08.2022 362
- Заявление о соцвыплате по утрате трудоспособности теперь можно подать на eGov 31.08.2022 405
- Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области 31.08.2022 2177
- Приёмные родители избивали детей и заставляли работать: видео попало в социальные сети 31.08.2022 2280
- Глава МИИР отреагировал на видео о состоянии дороги Кызылорда - Жезказган 31.08.2022 954
- Казахстанский Президентский оркестр примет участие в международном фестивале в Турции 31.08.2022 385
- Юлия Путинцева уверенно победила в первом круге US Open-2022 31.08.2022 397
- Около 80 новых школ откроются в Казахстане первого сентября 31.08.2022 475
- Цены на жильё в Казахстане: симметричный рост - аналитики 31.08.2022 577
- Строгие выговоры объявили главе КМГ и вице-министру энергетики из-за проблем с ГСМ 31.08.2022 719
- Как изменится процедура аттестации учителей в Казахстане — Аймагамбетов 31.08.2022 653
- Послание Токаева будут транслировать на телеканалах и онлайн-ресурсах 31.08.2022 717
- БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области 31.08.2022 1326
- Попавшая в рабство в Лаосе казахстанка вернулась домой 31.08.2022 3540
- 230 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане 31.08.2022 522
- На 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв 31.08.2022 1541
- Сельчане устали ждать ремонта улиц и делают его своими силами в СКО 31.08.2022 469
- Дефицит пастбищ наблюдается в сёлах Карагандинской области 31.08.2022 393
- Илон Маск поделился способом своего похудения 31.08.2022 701
- Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам 31.08.2022 3725
- Коллега Малышевой развеял мифы об ОРВИ 31.08.2022 542
- Недовольные качеством электрокаров владельцы Tesla объявили голодовку 31.08.2022 644
- Призрака сняли в алматинских горах 31.08.2022 1796
- Уровень Каспия упал на полтора метра за последние 15 лет 31.08.2022 507
- 67,4 млн тенге потратят в Павлодаре на покраску фасадов многоэтажек 31.08.2022 441
- Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке 30.08.2022 1317
- Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по греко-римской борьбе 30.08.2022 587
Ожидаем пробки: астанчан попросили заранее планировать маршрут первого сентября
Акимат столицы просит жителей и гостей Нур-Султана заранее планировать маршрут из-за ожидающегося увеличения трафика на дорогах в связи с началом учебного года и окончанием сезона отпусков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Как отметили в акимате, управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города поручено обеспечить максимальный выход на линию общественного транспорта, направить дополнительное количество автобусов на маршруты, которые пользуются наибольшим спросом. До конца текущего года в столице планируется запустить на линию ещё 100 новых электроавтобусов.
"В целях разгрузки улиц в августе этого года открыто движение по новому мосту Улы дала. Мост позволяет частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицу А.Байтурсынова, Р.Кошкарбаева, Ж.Нажимеденова, район Nova city, аллею "Мынжылдык", повысить доступность нового вокзала "Нурлы жол", ЖМ Тельман и Промышленный, район гипермаркета Метро, проспект Жумабаева, улицу Жургенова и другие", — говорится в сообщении акимата.
Также сейчас ведётся строительство улицы А62 (на участке от улицы А91 до трассы Нур-Султан-Караганда), где планируют обеспечить проезд уже осенью. Ожидается, что улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой, железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью города. Ещё один автомобильный мост — по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль — планируют открыть в следующем году.
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10360
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 945
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 6909
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1050
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3706
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25783
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8115
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1713
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5233
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1959
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18796
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3735
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4548
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2936
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8480
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3835
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2664
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2728
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6441
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2852
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2519
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4958
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2767
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10420
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2546
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2653
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2525
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4997
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2741
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3203
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3819
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4526
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4265
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3962
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5326
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4973
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4991
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5286
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7576
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11140
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6865
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7712
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6820
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10242
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6183
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7002
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9189
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7717
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7618
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6705
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8515
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6929
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16567
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9257
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8629
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8949
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9363
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8596
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8694
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9076
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10246
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8853
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10051
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13533
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8867
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10429
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8181
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7944
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8963
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9159
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7867
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9471
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7653
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9522
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16082
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7955
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9237
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8937
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19996
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 10022
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6909
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6167
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6240
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6500
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5940
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9972
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6677
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8619
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9535
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9529
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7174
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7325
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22133
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8290
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10246
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7460
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8852
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9467
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10456
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8878
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10883
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10312
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11410
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11619
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27858
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11989
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12753
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12716
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12609
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13470
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21128
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12930
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20155
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30577
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14644
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18093
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18907
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21129
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17128
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18345
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16441
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16565
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16411
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31961
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18272
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16959
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21037
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20928
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21188
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20302
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20531
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22674
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23316
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21885
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21447
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22277
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22036
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21137
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22872
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21813
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22202
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23682
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24868
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24288
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23623
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25928
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23285
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26053
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23791
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54601
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25317
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24443
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25336
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24040
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24154
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24373
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24108
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25172
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24500
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25868