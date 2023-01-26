open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Озеро Сайран в Алматы начнут благоустраивать впервые за 50 лет
topgid.net Сегодня, 12:53
490
Сегодня, 12:53
490
Фото: topgid.net

Озеро Сайран в Алматы начнут благоустраивать впервые за 50 лет

В феврале 2023 года начнётся механическая очистка дна озера Сайран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы. Сообщается, что озеро не подвергалось капитальному благоустройству более полувека. 

"С 1971 года, с момента строительства водохранилища, по озеру не проводились масштабные работы по реконструкции и благоустройству. В феврале планируется начать механическую очистку дна озера Сайран с завершением до конца мая 2023 года", — говорится в сообщении. 

Реконструкцию и благоустройство территории озера планируется начать после госэкспертизы ПСД в марте. Водохранилище создали в 1971 году на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов. В 2013 году его очистили и углубили.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Алматы #благоустройство #водохранилище
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:53
490
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх