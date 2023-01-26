Озеро Сайран в Алматы начнут благоустраивать впервые за 50 лет

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В феврале 2023 года начнётся механическая очистка дна озера Сайран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы. Сообщается, что озеро не подвергалось капитальному благоустройству более полувека.

"С 1971 года, с момента строительства водохранилища, по озеру не проводились масштабные работы по реконструкции и благоустройству. В феврале планируется начать механическую очистку дна озера Сайран с завершением до конца мая 2023 года", — говорится в сообщении.

Реконструкцию и благоустройство территории озера планируется начать после госэкспертизы ПСД в марте. Водохранилище создали в 1971 году на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов. В 2013 году его очистили и углубили.