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inform.kz Сегодня, 18:20
151
Сегодня, 18:20
151
Фото: inform.kz

Озеро Сайран начали чистить от мусора в Алматы

В Алматы приступили к механической очистке дна и берегов водохранилища Сайран. Ранее такие работы не проводили, передаёт BaigeNews.kz.

Общая площадь водоёма составляет 162 тысячи квадратных метров. В работах задействовали 35 человек.

По проекту очистки предусмотрено: 

  • углубление дна, 
  • уполаживание откосов западного берега,
  • стабилизация русла реки,
  • очистка пляжей,
  • ремонт пирса левобережной части. 

Очистку дна завершат в конце мая. В апреле аналогичные работы проведут на озёрах Аэропортовское и Карасу.

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#Алматы #озеро
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:20
151
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