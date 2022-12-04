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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:40
244
Сегодня, 07:40
244
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Озеро неожиданно образовалось в Атырауской области

Озеро площадью шесть гектаров образовалось в районе станции Карабатан в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Видео, снятое вблизи нефтеперерабатывающего завода, появилось на просторах интернета. Сотрудники департамента экологии уже взяли пробы воды и отправили на исследования в лабораторию. Результаты ожидают на следующей неделе. При каких обстоятельствах появился водоём - неизвестно.

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#озеро #Атырау #экология
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:40
244
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