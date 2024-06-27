Овощи в Казахстане подешевели

По итогам мая текущего года цены на овощи и фрукты снизились на 0,8% за месяц, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom. Это ожидаемое сезонное снижение, однако в годовой динамике цены оказались выше на 4,2%, чем в предыдущем мае.

Любопытно, что фрукты в принципе не показывали снижения цен: так, по итогам мая для свежих фруктов отмечено удорожание на 1,9% за месяц и сразу на 14,8% за год, для переработанных — на 0,1% за месяц и на 3% за год. А вот свежие овощи, напротив, подешевели на 7,9% за месяц и на 5,6% к маю 2023 года. В свою очередь переработанные овощи подорожали на 0,2% за месяц и на 6,6% за год.

Среди свежих фруктов в месячной динамике подорожали яблоки (на 3,3%), а подешевели — бананы (на 0,1%), апельсины (на 0,8%), лимоны (на 2%). В годовой динамике яблоки подорожали на 16,8%, бананы — на 7,7%, апельсины — на 5,1%, а вот лимоны, напротив, подешевели на 3,3%.

Среди переработанных фруктов сухофрукты для компота и курага подешевели на 0,4%, орехи (фундук, миндаль, кешью, грецкий орех) — на 0,6%. В годовой динамике компотные сухофрукты подорожали на 2,5%, орехи же подешевели на 1,8%, а курага — на 0,3%.

Среди овощей в месячной динамике репчатый лук подорожал на 28,3%, картофель — на 18%, свёкла — на 15,5%, морковь — на 7%. А вот помидоры подешевели на 15,4%, белокочанная капуста — на 19,1%, огурцы — на 29%. В годовой динамике морковь подорожала на 18,4%, свёкла — на 15,2%, огурцы — на 9,5%, помидоры — на 2,7%, картофель — на 2%. Тем временем белокочанная капуста подешевела в годовой динамике на 18,1%, репчатый лук — на 42,9%.

По итогам января–апреля текущего года среди овощей и фруктов заметно вырос импорт в РК моркови (на 98,6%, до 12,6 тыс. тонн), белокочанной капусты (на 83,3%, до 55,7 тыс. тонн), яблок (на 77,8%, до 56,8 тыс. тонн), чеснока (на 51,4%, до 2,7 тыс. тонн), баклажанов (на 38,6%, до 2,3 тыс. тонн), огурцов (на 37,4%, до 8 тыс. тонн), бахчевых культур (на 37,2%, до 2,4 тыс. тонн), винограда (на 33,3%, до 11,3 тыс. тонн), помидоров (на 16,2%, до 28 тыс. тонн).

В то же время сократился импорт картофеля (на 68,4%, до 3,2 тыс. тонн), репчатого лука (на 64%, до 8,4 тыс. тонн), столовой свёклы (на 40,2%, до 2,1 тыс. тонн), перца (на 21,4%, до 7,4 тыс. тонн).

Что же касается экспорта, за январь–апрель текущего года показатели выросли для винограда (в 12,7 раза, до 882,6 тонн), белокочанной капусты (в 6,3 раза, до 20,9 тыс. тонн), баклажанов (в 6,2 раза, до 100,5 тонн), бахчевых культур (в 5,1 раза, до 107,9 тонн), репчатого лука (в 2,9 раза, до 166,6 тыс. тонн), картофеля (в 2,7 раза, до 272,7 тыс. тонн), столовой свёклы (на 47,5%, до 318,5 тонны), помидоров (на 32,7%, до 6,1 тыс. тонн), моркови (на 1%, до 4,4 тыс. тонн).

Тем временем экспорт яблок сократился на 45%, до 2,6 тыс. тонн, огурцов — на 45,8%, до 1,4 тыс. тонн, перца — в 7 раз, до 138,3 тонны, чеснока — в 130,1 раза, до 4,1 тонны.

В целом среди овощей и фруктов импорт заметно превышает экспорт для таких продуктов как чеснок (в 661,6 раза), перец (в 53,5 раза), бахчевые культуры (в 22,7 раза), баклажаны (в 22,7 раза), яблоки (в 21,6 раза), виноград (12,8 раза), столовая свёкла (в 6,6 раза), огурцы (в 5,9 раза), помидоры (в 4,6 раза), морковь (в 2,9 раза), белокочанная капуста (в 2,7 раза). По луку и картофелю, напротив, экспорт превысил импорт — в 19,8 и 85,1 раза соответственно.