Овощехранилище на 5000 тонн в Казахстане построит инвестор из Турции

Компания "Saraylim Tarim" заинтересована в строительстве овощехранилища мощностью 5 тысяч тонн. Стоимость проекта составляет около 15 млн долларов США, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МСХ РК.

Проект будет реализован в Алматинской области, казахстанский партнер уже определен. Об этом сообщил на встрече председателем правления "Saraylım Tarım" Ылыджа Мустафа.

Также есть намерение наладить производство уксуса и овощных консервов. Сумма инвестиций в проект составит 15 млн долларов США.

"Saraylim Tarim" является ведущей в отрасли хранения фруктов и овощей в Турецкой Республике. Мощность хранения складских помещений предприятия составляет 14 тысяч тонн фруктов в год, переработки - 35 тысяч тонн в год. Их продукция экспортируется в 18 стран мира.