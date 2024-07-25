  • 25 Июля, 05:15
  • BAIGENEWS

Овощехранилище на 5000 тонн в Казахстане построит инвестор из Турции

Сегодня, 03:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:43
Сегодня, 03:43
144

Компания "Saraylim Tarim" заинтересована в строительстве овощехранилища мощностью 5 тысяч тонн. Стоимость проекта составляет около 15 млн долларов США, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МСХ РК.

Проект будет реализован в Алматинской области, казахстанский партнер уже определен. Об этом сообщил на встрече председателем правления "Saraylım Tarım" Ылыджа Мустафа.

Также есть намерение наладить производство уксуса и овощных консервов. Сумма инвестиций в проект составит 15 млн долларов США. 

"Saraylim Tarim" является ведущей в отрасли хранения фруктов и овощей в Турецкой Республике. Мощность хранения складских помещений предприятия составляет 14 тысяч тонн фруктов в год, переработки - 35 тысяч тонн в год. Их продукция экспортируется в 18 стран мира.

Самое читаемое

Наверх