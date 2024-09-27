Овощехранилище на 4 тысячи тонн строят в Кызылординской области

Проект предусматривает установку 5 камер, каждая из которых рассчитана на хранение до 800 тонн сельхозпродукции, передаёт BaigeNews.

К слову, запуск проекта позволит значительно расширить возможности сельхозформирований Кызылординской области по хранению и переработке овощей и фруктов.

В целом, в текущем году в регионе будет введено 11 инвестпроектов, в том числе шесть - по переработке растениеводческой продукции и производству риса, два – орошению и др.

Семь проектов введены в эксплуатацию. В частности, СПК "Шиелі құс" реализован проект по производству мяса бройлеров мощностью 45 тонн, КХ "Бақдаулет-57" введена МТФ мощностью 1000 тонн.

АО "РЗА" и ТОО "Тан ЛТД" увеличили площади посевных под кукурузу с использованием водосберегающих технологий до 1184 га.

Реализация проектов будет способствовать укреплению продовольственной безопасности Казахстана, росту экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции.