Отзывы о сотрудниках могут оставлять работодатели на портале HR Enbek

На портале HR Enbek появилась возможность оставлять отзывы о работнике и работодателе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Отзывы могут оставлять как работники – о текущем и прошлых местах работы, так и работодатели – о имеющихся и уволенных сотрудниках.

Отзывы включают пятизвездочную оценку (от очень плохо до отлично) и текстовое описание. Функционал позволяет оценить позитивный или негативный опыт взаимодействия работника и работодателя, но при этом является необязательным.

Оставляя отзыв, необходимо подписать его при помощи электронной цифровой подписи для гарантии его подлинности. Посмотреть свои отклики можно в соответствующем разделе во вкладках "Мои отзывы" (оставленные пользователем) и "Отзывы обо мне" (полученные пользователем). Все данные о созданных и полученных отзывах можно выгрузить в формате документа.

Работник и работодатель также могут оставить по одному комментарию на отзыв, что позволяет дополнить или уточнить информацию о сотрудничестве.

В настоящее время работодатели, при отборе кандидатов на трудоустройство, в разделе "Работники" могут запросить по ним отзывы с предыдущих мест работы. При этом кандидату направляется запрос на согласие через SMS с номера 1414 или в личный кабинет на портале, а также в мобильном приложении HR Enbek. Получить доступ к информации работодатель может только после получения согласия.

Возможность посмотреть отзывы о работодателях на портале Электронной биржи труда Enbek.kz станет доступна для всех соискателей в 2025 году.