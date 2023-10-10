Ответственную за долгострои в столице компанию проверяют прокуроры

Генеральная прокуратура проверяет подведомственную акимату Астаны компанию ТОО "Елорда курылыс компаниясы". Организация отвечает за завершение долгостроев в главном городе страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.. Изначально надзоргный орган планировал проверить компанию до июля этого года. Однако прокуроры получили слишком большой объём информации, которой предстоит дать правовую оценку. Поэтому проверка ЕКК все еще не завершена.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре нашему порталу, проверяется обоснованность освоения выделенных компании ТОО "Елорда курылыс компаниясы" средств. Деньги предназначались на завершение строительства проблемных жилых комплексов в Астане.

"Проверка в компании проводится на предмет обоснованности освоения и выделения денежных средств, направленных на завершение строительства проблемных жилых комплексов, качество строительства и ввод объектов в эксплуатацию. На сегодня проверка в товариществе приостановлена в связи с получением и изучением большого объёма документов, которым необходимо дать правовую оценку", - пояснили в надзорном органе.

Однако в прокуратуре отказались обнародовать даже предварительные результаты проверки. Они ссылаются на то, что она не завершена, а с итогами должны ознакомиться, в первую очередь, в самой компании ЕКК.

"На сегодня преждевременно сообщать о результатах проверки", - заявили в городской прокуратуре.

Впрочем, многочисленные нарушения надзорным органом выявлены и в акимате Астаны. Связаны они с решениями о корректировке проектов детальных планировок, предоставлении государственных земель и выдачи разрешений на проектно-изыскательские работы в столице. Кроме того касаются согласования эскизных проектов. По этим фактам прокуроры уже внесли акт надзора.

Мы поинтересовались, обнаружены ли какие-либо нарушения в работе экс-градоначальника столицы Алтая Кульгинова. Но нам ответили, что прокуратура может проверять только соблюдение законности в работе госорганов, независимо от их собственности.

"Органы прокуратуры не проводят анализ, либо проверку в отношении определенного лица", - заключили в надзорном органе.

В акимате нам также подтвердили факт проверки "Елорда курылыс компаниясы". Чиновники пояснили, что с 10 апреля этого года проводят в компании совместный с Антикоррупционной службой внешний анализ рисков.

"Касательно допустимых финансовых нарушений и коррупционных рисков, сообщаем, что с 10 апреля текущего года проводится совместный внешний анализ коррупционных рисков в деятельности уполномоченной организации. Кроме того, сотрудниками Генеральной прокуратуры проводится проверка уполномоченной организации по вопросу обоснованности освоения и выделенных денежных средств, направленных на завершение строительства проблемных объектов", - ответили в акимате.

Между тем, в работе ТОО "Елорда курылыс компаниясы" еще в 2020 году Высшей аудиторской палатой (на тот момент Счетным комитетом – прим. автора), были обнаружены различные нарушения. Среди основных - несоответствие сумм, противоречия в проектно-сметной документации или ее отсутствие при завершении объектов. Аудиторы тогда передали заключение в правоохранительные органы. Но о последовавших мерах в отношении компании ничего не сообщалось.

В ЕКК нам сообщили, что проверка инициирована самой организацией на совещании с участием генерального прокурора. В ЕКК также ожидали, что продлится она в рамках заявленных сроков.