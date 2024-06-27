Ответственность за вандализм ужесточили в Казахстане

Депутаты сената одобрили в двух чтениях законы, которыми усиливается ответственность за акты вандализма. Документы направлены на подпись президенту, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о законах "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества".

Так, законом в статью 117 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" вносится поправка об обязательном информировании должностными лицами медорганизаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребёнка, органов опеки и попечительства, прокуратуры о фактах оставления новорождённого, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также предусмотрено введение новой категории преступлений, связанных с торговлей людьми, нового понятия "иные услуги сексуального характера", ответственности за вовлечение лиц в оказание иных услуг сексуального характера и за сводничество для этих целей и за пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества, равно как и за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом.

"Исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с торговлей людьми. Также ужесточаются виды наказаний за вандализм, хулиганство и умышленное повреждение имущества. За указанные виды преступлений устанавливается нижний порог штрафа от 100 до 200 МРП и ареста до 50 суток", - сказано в заключении профильного комитета сената.

Вторым законом ответственность конкретизируется.