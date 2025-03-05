Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха прокомментировал передачу управления системой видеонаблюдения компании из ОАЭ и ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передает BaigeNews.kz.

По словам замминистра, все камеры фиксации нарушений должны соответствовать единым техническим требованиям.

"Есть единые технические требования, все камеры, которые допускаются к работе, должны этим требованиям соответствовать. Остальное – это уже решение акимата: с кем работать, у кого более выгодные условия, у кого ниже оплата", – отметил Игорь Лепеха.

Игорь Лепеха выразил четкую позицию министерства по вопросу наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По его мнению, смягчение ответственности за такие нарушения недопустимо.

"Мы считаем, что за рулем все-таки надо ездить трезвым, и поэтому ответственность снижать не нужно", – заявил замминистра.

Он подчеркнул, что категорически против смягчения наказания за пьяное вождение.

"Я против смягчения ответственности за пьяную езду. Потому что предлагаю ездить трезво", – добавил Игорь Лепеха.

Напомним, руководитель Управления цифровизации и государственных услуг города Астаны Дидар Сулейманов на заседании маслихата сообщил, что 13 марта текущего года заканчивается реализуемый в столице с 2017 года проект "Сергек". Вместо него в столице приступают к реализации новой системы управления городской инфраструктурой на базе искусственного интеллекта. Проект будет реализован совместно с международной компанией Presight, входящей в холдинг G42