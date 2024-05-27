Ответственность за доставку запрещенных предметов в тюрьмы хотят ужесточить в Казахстане
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При попытке доставки запрещенных предметов в тюрьмы страны задержан 151 человек. При этом пресечена попытки проноса 267 телефонов, 33 литра спиртных напитков и около 2 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве, передаёт BaigeNews.kz.
По словам Алекешева, в основном запрещенные вещества попадают путем переброса через основные ограждения. Для недопущения таких фактов, по его словам, регулярно проводится патрулирование прилегающей к учреждению территории.
"В результате такого контроля при попытке доставки запрещенных предметов задержан 151 человек. То есть, пресечены попытки проноса 267 телефонов, 33 литра спиртных напитков и около 2 килограммов наркотических веществ. К административной и уголовной ответственности привлекается 58 лиц. А по 88 - уже есть решения судов. Хочу предостеречь, наших граждан от необдуманных поступков и предупредить об ответственности как административной, так и уголовной за попытки передачи запрещенных предметов", - заявил он.
Самые ухищренные способы проноса используются, по его данным, при передаче осужденным посылок и бандеролей.
"Запрещенные предметы прячут, как правило, в тюбике зубных паст, кремов, упаковке или таре лекарств, также прячут их в консервные банки и другие продукты питания. Имеются случаи проноса в потайных местах носимой одежды. Но такие факты пресекаются сотрудниками УИС. Хочу отметить, что что в колониях внедрена системы блокирования сотовой связи, то есть ее использование делает бессмысленным владение сотовыми телефонами. Сейчас прорабатываются вопрос ужесточения ответственности за незаконную передачу либо доставку мобильных средств связи или других технических устройств в колонии. Эта норма будет касаться не только осужденных, но и сотрудников, которые возможно, допускают доставку запрещенных предметов на территорию учреждения", - резюмировал Алекешев.
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