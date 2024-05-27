Ответственность за доставку запрещенных предметов в тюрьмы хотят ужесточить в Казахстане

При попытке доставки запрещенных предметов в тюрьмы страны задержан 151 человек. При этом пресечена попытки проноса 267 телефонов, 33 литра спиртных напитков и около 2 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Алекешева, в основном запрещенные вещества попадают путем переброса через основные ограждения. Для недопущения таких фактов, по его словам, регулярно проводится патрулирование прилегающей к учреждению территории.

"В результате такого контроля при попытке доставки запрещенных предметов задержан 151 человек. То есть, пресечены попытки проноса 267 телефонов, 33 литра спиртных напитков и около 2 килограммов наркотических веществ. К административной и уголовной ответственности привлекается 58 лиц. А по 88 - уже есть решения судов. Хочу предостеречь, наших граждан от необдуманных поступков и предупредить об ответственности как административной, так и уголовной за попытки передачи запрещенных предметов", - заявил он.

Самые ухищренные способы проноса используются, по его данным, при передаче осужденным посылок и бандеролей.