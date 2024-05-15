Ответственность поставщиков усилят в Казахстане: мажилис принял законопроект

Депутаты мажилиса приняли во втором чтении законопроект "О государственных закупках", передаёт BaigeNews.kz.

Законопроект направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение и дальнейшую автоматизацию процедур государственных закупок, создание единой платформы закупок.

В рамках него будет внедрен рейтинг потенциальных поставщиков, а также регламентация способов осуществления государственных закупок, основных принципов госзакупок и квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику.

Законопроект был одобрен в первом чтении 3 апреля 2024 года.

"В целях усиления ответственности поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ предлагается включать таких поставщиков в реестр недобросовестных участников; взыскивать неустойку, а также досрочно расторгать договор. Кроме того, предельный объем работ, передаваемых в субподряд, снижен до 30 процетов", – сообщил депутат Руслан Кожасбаев, представляя законопроект.

Он подчеркнул, что теперь закрепляется персональная ответственность руководителя госоргана, принявшего решение о заключении договора закупок из одного источника.