Ответственность поставщиков усилят в Казахстане: мажилис принял законопроект
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Депутаты мажилиса приняли во втором чтении законопроект "О государственных закупках", передаёт BaigeNews.kz.
Законопроект направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение и дальнейшую автоматизацию процедур государственных закупок, создание единой платформы закупок.
В рамках него будет внедрен рейтинг потенциальных поставщиков, а также регламентация способов осуществления государственных закупок, основных принципов госзакупок и квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику.
Законопроект был одобрен в первом чтении 3 апреля 2024 года.
"В целях усиления ответственности поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ предлагается включать таких поставщиков в реестр недобросовестных участников; взыскивать неустойку, а также досрочно расторгать договор. Кроме того, предельный объем работ, передаваемых в субподряд, снижен до 30 процетов", – сообщил депутат Руслан Кожасбаев, представляя законопроект.
Он подчеркнул, что теперь закрепляется персональная ответственность руководителя госоргана, принявшего решение о заключении договора закупок из одного источника.
" В целях оперативности и повышения самостоятельности аппаратов сельских акимов увеличен с 3000 до 4000 МРП порог закупок однородных товаров из одного источника. Закрепляется право заказчика требовать от поставщика соблюдение территориального признака по наличию трудовых ресурсов, производственной базы и других материальных ресурсов, достаточных для исполнения обязательства", – сказал Руслан Кожасбаев.
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