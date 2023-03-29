Ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла - Токаев

Фото: пресс-служба Акорды

Выступая на открытии первой сессии парламента Республики Казахстан VIII созыва глава государства отметил, что ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла, передаёт BaigeNews.kz.

"В век развитых информационных технологий люди внимательно следят за всем происходящим. Поэтому ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла. Уверен, что собравшиеся в этом зале депутаты проявят сознательно и мудрость и все пять лет будут активно и плодотворно трудиться во благо интересов страны. Это вновь подтверждает реализацию принципа "Единственный источник государственной власти – народ", - заявил он.

По его словам, выборная кампания на деле доказала, что социальные лифты работают, и каждый гражданин может быть избран в парламент.

"Наряду с этим были созданы условия для прохождения в Мажилис женщин и лиц с особыми потребностями. Выборная кампания на деле доказала, что социальные лифты работают, и каждый гражданин может быть избран в Парламент. Именно так и происходит становление Справедливого общества! Кроме того, прошедшие выборы продемонстрировали, что изменились и требования, предъявляемые к кандидатам. Они показали, насколько важно наладить тесное взаимодействие с населением. Избранниками народа стали именно те претенденты, которые осознали это и были по-настоящему близки к людям. Избиратели отдали свои голоса за кандидатов, знающих их чаяния и способных защитить их интересы", - сказал Токаев.

По мнению главы государства, нынешние выборы продемонстрировали высокий уровень участия граждан.