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пресс-служба Акорды Сегодня, 10:18
183
Сегодня, 10:18
183
Фото: пресс-служба Акорды

Ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла - Токаев

Выступая на открытии первой сессии парламента Республики Казахстан VIII созыва глава государства отметил, что ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла, передаёт BaigeNews.kz.

"В век развитых информационных технологий люди внимательно следят за всем происходящим. Поэтому ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла. Уверен, что собравшиеся в этом зале депутаты проявят сознательно и мудрость и все пять лет будут активно и плодотворно трудиться во благо интересов страны. Это вновь подтверждает реализацию принципа "Единственный источник государственной власти – народ", - заявил он.

По его словам, выборная кампания на деле доказала, что социальные лифты работают, и каждый гражданин может быть избран в парламент.

"Наряду с этим были созданы условия для прохождения в Мажилис женщин и лиц с особыми потребностями. Выборная кампания на деле доказала, что социальные лифты работают, и каждый гражданин может быть избран в Парламент. Именно так и происходит становление Справедливого общества! Кроме того, прошедшие выборы продемонстрировали, что изменились и требования, предъявляемые к кандидатам. Они показали, насколько важно наладить тесное взаимодействие с населением. Избранниками народа стали именно те претенденты, которые осознали это и были по-настоящему близки к людям. Избиратели отдали свои голоса за кандидатов, знающих их чаяния и способных защитить их интересы", - сказал Токаев.

По мнению главы государства, нынешние выборы продемонстрировали высокий уровень участия граждан.

"Можно сказать, что народ ясно показал свои устремления, открытость, высокую политическую грамотность. Победа в избирательной гонке требует многолетней напряженной работы, чувства ответственности перед народом и историей. Одним словом, успех может обеспечить только долгосрочная и системная стратегия. Кандидаты, не набравшие достаточного количества голосов, приобрели хороший практический опыт и новые возможности. Призываю всех вас сплоченно работать во имя интересов Казахстана", - сказал президент.

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Сегодня, 10:18
183
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