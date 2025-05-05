С октября 2024 года в Казахстане введено вмененное страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Эта мера направлена на защиту как самих врачей, так и пациентов. Об этом сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева, передаёт BaigeNews.kz.

Страхование осуществляется через единый страховой пул, в который входят 14 страховых организаций.

С начала запуска системы заключено 1620 договоров, охватывающих ответственность 186 тысяч медработников. Общая сумма страховых премий составила 979 млн тенге. За полгода действия пула уже произведены страховые выплаты на сумму 35 млн тенге.

По словам Хаджиевой, за последние 7 лет в Казахстане появилось семь новых видов вмененного страхования, включая страхование профессиональной ответственности адвокатов, юрисконсультов, частных судебных исполнителей, таможенных представителей и владельцев таможенных складов, а также медицинское страхование трудовых мигрантов.

В 2025 году планируется введение вмененного страхования ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей — таких как торговые центры площадью более 2000 кв. м. Законопроект находится на рассмотрении Парламента. Предполагается, что в случае чрезвычайных ситуаций, включая пожары, пострадавшие получат компенсацию за ущерб.