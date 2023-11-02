Ответственного за холод в поликлинике выясняли в Петропавловске
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Когда пациенты стали жаловаться на холод в поликлинике, Управление здравоохранения ошибочно переложило ответственность за холод в поликлинике на теплоснабжающую организацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Пациенты одной из городских поликлиник пожаловались на холод в медучреждении. Журналисты озадачились вопросом, кто же виноват в том, что беременные женщины должны проходить ультразвуковое обследование в помещении без отопления.
В Управлении здравоохранения заявили, что рядом с поликлиникой сначала было аварийное отключение на тепловых сетях, а затем из-за теплых погодных условий просто не стало давления.
Но у ТОО "Петропавловские тепловые сети" была иная версия. Здесь рассказали, что аварийных отключений не было, а параметры теплоносителя, поступающие на тепловой пункт больницы, соответствуют утверждённому температурному графику.
Кроме того, у теплоснабжающей компании оказалось больше информации и о том, что происходит в поликлинике.
"В связи с тем, что при запуске отопления в здание больницы не вытравили воздух из системы теплоснабжения, некоторые стояки не прогревались. Ответственность за эту работу несёт технический персонал поликлиники", — сообщили в АО "Севказэнерго".
После этих ответов облздраву всё же пришлось признать свою ошибку.
"В здании поликлиники №2, находящемся по улице Интернациональная, 90, было произведено временное техническое отключение отопительной системы для проведения технических работ с целью улучшения температурного режима в помещениях. На текущий момент работы завершены, тепловой режим восстановлен", — сообщили в ведомстве.
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