Ответственного за холод в поликлинике выясняли в Петропавловске

Когда пациенты стали жаловаться на холод в поликлинике, Управление здравоохранения ошибочно переложило ответственность за холод в поликлинике на теплоснабжающую организацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Пациенты одной из городских поликлиник пожаловались на холод в медучреждении. Журналисты озадачились вопросом, кто же виноват в том, что беременные женщины должны проходить ультразвуковое обследование в помещении без отопления.

В Управлении здравоохранения заявили, что рядом с поликлиникой сначала было аварийное отключение на тепловых сетях, а затем из-за теплых погодных условий просто не стало давления.



Но у ТОО "Петропавловские тепловые сети" была иная версия. Здесь рассказали, что аварийных отключений не было, а параметры теплоносителя, поступающие на тепловой пункт больницы, соответствуют утверждённому температурному графику.

Кроме того, у теплоснабжающей компании оказалось больше информации и о том, что происходит в поликлинике.

"В связи с тем, что при запуске отопления в здание больницы не вытравили воздух из системы теплоснабжения, некоторые стояки не прогревались. Ответственность за эту работу несёт технический персонал поликлиники", — сообщили в АО "Севказэнерго".

После этих ответов облздраву всё же пришлось признать свою ошибку.