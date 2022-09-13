"Отвечаю на казахском языке" - Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками

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Министр цифровой и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин признался, что ему тоже звонили телефонные мошенники, передаёт BaigeNews.kz. Он рассказал журналистам, как ведет себя со злоумышленниками.

"Звонили. У меня элементарный ответ: как только получаю такой звонок, я отвечаю на казахском языке, и они кладут трубку", - поделился лайфхаком министр в кулуарах правительства РК.

Журналисты поинтересовались, как мошенникам удаётся использовать действующие номера казахстанцев.

"Совместно с телеком-опереторами проводим работу для того, чтобы была блокировка именно подменных номеров. Там суть мошенничества именно в том, что звонок идёт из заграницы, наши преторы его видят как обычный звонок, это наш номер телефона вывешен в роуминг, оттуда звонок. Это новый вид мошенничества. По сути любое мошенничество вне закона, поэтому правоохранительные органы соответствующие меры предпринимают. Но в части блокировки именно звонков из роуминга, мы с операторами связи проводим соответствующую работу, меморандум подписан, тестирование определенных технологий уже проведено в двух операторах, не буду называть, чтобы не рекламировать, у них готовность высокая. Третий оператор, у них проводится процедура закупок, мы на них повлиять не можем, это частные операторы. Они соответствующую работу как проведут, мы интегрируем это и введём" - объяснил Багдат Мусин.

По его словам, звонки, совершаемые якобы с городских номеров, относятся к компетенции "Казахтелекома".

"Там тоже мы будем соответствующую работу проводить. Это мошенничество, мы цифровые технологии и связь обеспечиваем, но, если, используя их, мошенники пользуются источниками информации, достают базы данных, начинают названивать людям, это, в первую очередь, мошенничество. Это не минус цифровых технологий, они развиваются и соответственно несут новые угрозы. Новые угрозы появляются", - отметил глава МЦРИАП.

Министр также рассказал, что планирует запустить биометрическую идентификацию при регистрации мобильного телефона.

"Когда на одного человека оформляется сумма номеров, они вывозятся заграницу, и через них мошенники, используя их, начинают совершать мошеннические действия. Для того, чтобы это предотвратить, мы сейчас вносим необходимые изменения в нормативные документы, технически мы готовы. Вы видите на eGov, на Kaspi, Halyk, везде используется биометрическая идентификация. Сейчас мы введём необходимые законодательные изменения, чтобы биометрическую идентификацию могли использовать при идентификации личности и при регистрации мобильных номеров. После этого мы думаем, что таких лиц, покупающих по тысяче номеров и оформляющих на себя, будет меньше. Или же если через них будут мошеннические действия, то они будут нести ответственность. Сегодня они говорят, что не знали. При биометрической идентификации уже будет уверенность, что человек действительно, когда покупал номер подтвердил, что это его номер", - объяснил Багдат Мусин.

Новое правило будет действовать для новых абонентов, добавил он. Для старых разработают отдельную методологию.