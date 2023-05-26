Отвечать перед Всевышним будут сами - теолог об инста-блогершах в хиджабе

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Теолог Канат Алшимбаев в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz прокомментировал тренд среди казахстанских блогерш и звёзд шоу-бизнеса, которые друг за другом облачились в хиджабы. По его словам, то, что при полном облачении девушки при этом сильно накрашены, вызывает чувство смущения. Однако в целом, это их личный выбор.

"Мы живём в светском государстве - каждый имеет право выбора моды, взглядов, религии. Да, меня смущает, но то, что они красятся - это их дело. Ведь отвечать перед Всевышним будут они сами. Безупречного и безгрешного мусульманина не может быть. Безгрешен лишь Пророк Мухаммад", - сказал теолог.

По словам теолога, ношение хиджаба для правоверной мусульманки является обязательным.

"Это повеление Всевышнего. А приказы не обсуждаются, они выполняются", - заявил Алшимбаев.

Ношение хиджаба и платков девочками-подростками эксперт объяснил особенностями их семейного уклада.

"Воспитание начинается с малых лет. Поэтому хиджаб прививается им с детства. Мы являемся свидетелями того, что в подростковом возрасте дети не слушаются своих родителей, носят слишком откровенную одежду. Заметьте, что никто их не осуждает. Они носят очень короткие юбки в школу. Где же здесь объективность?

В школах девочки лишаются целомудрия, хуже того беременеют. Разве не это должно быть острой темой обсуждения? К тому же родитель имеет право (должен) воспитывать дитя. Если же мама покрыта, то и дочь, беря пример, покрывается. Что в этом осудительного? В большинстве случаев подростки ошибаются в своём выборе, поэтому родители им дают направление, наставление.

Вдобавок, в Исламе свой порог совершеннолетия. Один из его признаков - появление менструального выделения. А это может наступить в девять - десять, а может быть в 12 лет. Зависит от физиологии и климата. У мальчиков позже", - заключил Алшимбаев.

Ранее моду на хиджабы прокомментировала соосновательница феминистка Жанар Секербаева.