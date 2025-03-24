В Акмолинской области сотрудники полиции проявили мужество, спасая людей из горящей квартиры. Благодаря их решительным действиям удалось спасти жизнь 8-летнего ребенка и его отца, потерявших сознание из-за сильного задымления, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 23 марта в Кокшетау. В 17:28 на экстренный канал 102 поступил тревожный вызов о пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома в микрорайоне Юбилейный. На место происшествия оперативно прибыл помощник участкового Сагындык Курмантаев.

По прибытии он увидел, что обеспокоенные соседи пытаются вскрыть дверь квартиры, откуда шел дым, но внутри не было слышно никаких звуков. Один из местных жителей сообщил, что в квартире находятся его сын и внук, но у него не было ключей.

Когда дверь удалось вскрыть, полицейский, защитив лицо влажной тряпкой, вошел внутрь. В коридоре он обнаружил 8-летнего мальчика, потерявшего сознание, и вынес его на свежий воздух. Пройдя дальше, он нашел мужчину, лежащего без сознания всего в полутора метрах от выхода.

На помощь подоспел кинолог Артем Шмидт, который также принял участие в эвакуации. Полицейские рисковали собственным здоровьем, но действовали быстро и слаженно, чтобы спасти пострадавших. Также помощь в спасении оказали сотрудники патрульной службы.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, устранили задымление и предотвратили дальнейшее возгорание. Благодаря смелости полицейских и неравнодушию соседей удалось избежать трагедии. Спасенные были госпитализированы в реанимацию, их состояние остается под наблюдением врачей.

Правоохранители пожелали мужчине и ребенку скорейшего выздоровления и поблагодарили жильцов дома за их решительные действия и неравнодушие.