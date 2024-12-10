Во время похорон в селе Азат полицейские задержали отца убитого Шерзата Болата. В ДП Алматинской области пояснили, что произошло, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15:30 в селе Азат во время похоронной процессии произошёл инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей. Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих. По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания", - говорится в заявлении.

В полиции уточнили, что мужчину задержали "с применением минимально необходимой силы".

На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи.

Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие.

"Просим граждан доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, вплоть до уголовной", - заявили в МВД.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Полата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба. Позже власти отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.

На фоне громкого расследования высокопоставленные чиновники и полицейские в Алматинской области лишились должностей.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата. По факту возбуждено уголовное дело.