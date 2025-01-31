В суде №2 Атырау рассмотрели дело в отношении мужчины, обвиняемого в доведении до покушения несовершеннолетнего на самоубийство, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что в ноябре 2023 года отец, жестоко обращаясь с сыном, довел его крайней черты.

"Обстоятельства и вина подсудимого нашли подтверждение в показаниях несовершеннолетнего потерпевшего и его законного представителя, несовершеннолетнего свидетеля и свидетелей по делу, заключениях комплексной судебно-психолого-психиатрической, дополнительной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, вещественными доказательствами", - сообщили в суде.

Подсудимый, не согласившись с предъявленным ему обвинением, просил его оправдать.

Однако мужчину признали виновным, ему назначили 6 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.