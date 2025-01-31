Отца признали виновным в доведении сына до покушения на самоубийство
Подсудимый просил его оправдать.
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В суде №2 Атырау рассмотрели дело в отношении мужчины, обвиняемого в доведении до покушения несовершеннолетнего на самоубийство, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что в ноябре 2023 года отец, жестоко обращаясь с сыном, довел его крайней черты.
"Обстоятельства и вина подсудимого нашли подтверждение в показаниях несовершеннолетнего потерпевшего и его законного представителя, несовершеннолетнего свидетеля и свидетелей по делу, заключениях комплексной судебно-психолого-психиатрической, дополнительной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, вещественными доказательствами", - сообщили в суде.
Подсудимый, не согласившись с предъявленным ему обвинением, просил его оправдать.
Однако мужчину признали виновным, ему назначили 6 лет лишения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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