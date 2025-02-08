Гражданин Узбекистана получил срок за незаконный ввоз вейпов. Приговор в отношении иностранца огласили в Бейнеуском районном суде Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Согласно материалам дела, 22 декабря 2024 года мужчина приобрел 4550 вейпов в Москве с целью незаконного ввоза на территорию Узбекистана. Не сумев пересечь границу родной страны, он планировал нелегально провезти товар на территорию Казахстана, чтобы в дальнейшем продавать электронные устройства.

Вина подсудимого была полностью доказана его признательными показаниями, показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и другими материалами уголовного дела. Мужчина полностью признал вину, раскаялся и просил назначить минимальное наказание.

Согласно части 2 статьи 301-1 УК РК (По факту незаконного ввоза электронных систем потребления (вейпов) наказание предусматривает штраф либо привлечение к общественным работам, либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Суд признал смягчающими обстоятельствами искреннее раскаяние, признание вины и наличие четырех несовершеннолетних детей у иностранца.