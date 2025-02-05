В 2024 году миграционное сальдо сельского населения (прибывшие за вычетом выбывших) составило -111,4 тысяч человек. Настолько сильно в минус оно ушло впервые с 2000 года, то есть за всю доступную историю наблюдений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическое агентство ПКБ Data Hab.

Отрицательное значение показатель принимает ежегодно. С учетом этого нынешняя ситуация примечательна еще и тем, что в отличие от почти всех предыдущих лет счет идет на сотни тысяч человек, а не десятки.

"Что характерно, ниже нулевой отметки миграционное сальдо сельского населения находится во всех областях, за исключением Алматинской (7,6 тыс. человек) и Атырауской (275 человек). При этом ключевую роль в формировании общего показателя играет самая густонаселенная область, Туркестанская. Ее доля равняется 26% (-29,2 тыс. человек)", - говорится в анализе.

Специалисты отмечают, что естественный прирост не смог компенсировать отрицательное миграционное сальдо: разница между родившимися и умершими сложилась на уровне 96,8 тыс. человек. Таким образом, вследствие обоих процессов – миграции и естественного движения - сельское население сократилось к предыдущему году на 14,6 тыс. человек. Одновременно с этим городское население, напротив, увеличилось на 266,8 тыс. человек.

В конечном счете все это привело к росту доли городского населения в общей численности на 0,8 п.п., до 63%. Таким высоким уровень урбанизации, похоже, еще не был: речь идет о рекорде с того же 2000 года.