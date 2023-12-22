Отсутствие соглашений по трансграничным рекам не позволяет Казахстану отстаивать свои интересы - депутат
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Казахстан не может отстаивать свои интересы по водным ресурсам в полной мере, из-за отсутствия соглашений по трансграничным рекам с другими странами. Об этом заявил депутат мажилиса Сергей Пономарёв, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы почти наполовину по водопользованию зависим от трансграничных рек. Это реки четырёх стран – Китая, России, Кыргызстана и Узбекистана. Но у нас, во-первых, не со всеми есть соглашения о трансграничных реках, следовательно, мы даже не можем диалог вести, требовать у них чего-то, можем только просить. И подпишут ли они такое соглашение или нет – неизвестно. Во-вторых, там тоже народонаселение, водопотребление растёт. Мы должны иметь сильных переговорщиков, мы должны требовать, мы должны дискутировать", - сказал депутат мажилиса Сергей Пономарев на пресс-конференции в центральном офисе партии AMANAT.
По его словам, таким переговорам могут помешать факты нерационального использования водных ресурсов в Казахстане.
"Тот же Кыргызстан видит, как это было прошлым летом, что у нас в Жамбылской области засуха, высыхают посевы, а на каналах потери до 70 процентов, при этом мы требуем у них ещё воду. Естественно, они смотрят на нас и думают, вы канал свой отремонтируйте. Даже "Казводхоз" официально заявляет, что потери Большого Алматинского канала – 70 процентов. То есть просить мы можем сколько угодно, но начинать мы должны с себя", - отметил депутат.
Ранее он высказал мнение, что дефицит воды в Казахстане может сказаться на социальном благополучии населения.
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