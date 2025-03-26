Сошедший слой наста оголил все дорожные проблемы Семея, которые наряду с пробками, лужами и полуразрушенными железно-дорожными переездами создают на городских улицах коллапс. И не только в часы пик. О том, что происходит на дорогах Семея, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Напряжённая езда

Таксист Алмат Жумабеков занимается частным извозом пассажиров почти круглые сутки. Так он зарабатывает на жизнь своей молодой семьи. У него трое детей-школьников, ипотека и кредит на автомобиль. Недавно прибавились сезонные траты на запасные части.

За день он наматывает по Семею сотни километров. Самые сложные времена выдаются утром, вечером и в праздничные дни, которых в марте выдалось особенно много.

Нарастающему автомобильному потоку Семея становится всё теснее соседствовать на узких улицах. В результате возникают пробки - с каждым годом всё протяжённее.

Фото: Альбина Халел.

Вкупе с ограничениями на старом автогужевом мосту, который второй год подряд бьёт рекорды по популярности из-за локальных разрушений, езда по улицам Семея становится особенно напряжённой.

Таксист отмечает, что ям стало очень много. По сравнению с весной прошлого года, ситуация более критичная.

"Снег растаял, вскрылись все проблемы. И это не просто трещины в асфальте или редкие сколы, это огромные выбоины, глубокие ямы, часто - идущие одна за другой. Преодолеть их без ущерба для машины почти невозможно. Видны следы от колёс большегрузных автомобилей, которые оставляют после себя траншеи, где в первую очередь разрушается асфальт", - делится наболевшими впечатлениями Алмат Жумабеков.

Фото: Альбина Халел.

Как рассказали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в Семее планируется произвести средний ремонт на десятках улиц общей протяжённостью 55 км. Для этого из местного бюджета выделено 3,6 млрд. тенге.

Сюрприз на дороге

На СТО очередь из автомобилей - одни приехали заменить зимние шины на летние, другие - выправить бампер, заклеить шины. Ведь на дороге с таянием снега возникает немало сюрпризов. Кроме ям, которые порой не так просто увидеть, особенно на ночных неосвещённых улицах, можно нарваться на окрытый люк или торчащую арматуру.

Такие внезапности, например, с завидным постоянством поджидают на железнодорождных переездах. Это ещё одна боль семейских водителей.

Фрагмент асфальтированной дороги по обеим сторонам от переезда и саму металлическую конструкцию железной дороги обязаны ремонтировать службы КТЖ. Однако годами в Семее они остаются без внимания. Поэтому при подъезде к путям, автомобилисты буквально "переносят на руках" свои авто через этот тармплин, что создаёт ещё больше пробок.

"Например, на улице Мичурина три таких участка, на одном их них - многопутная железная дорога. Если бы наши службы позаботились о ровном покрытии, сгладили бы разрыв между металлической рельсой и асфальтом, уверен, заторов бы стало меньше. Это занимает очень много времени в ходе движения. Семей изрезан железными дорогами. Мало того, что приходиться ждать по полчаса, пока проедут поезда, так ещё и качество путей оставляет желать лучшего", - говорит семейчанин.

Фото: Альбина Халел.

Наличие дренажно-ливневой канализации не решает проблем. Она забита и почти не выполняет своего назначения. По воспоминаниям горожан, главные шестиполосные магистрали города, которые были построены в конце 90-х в ходе возведения подвесного моста, оснастили ливневыми стоками. Однако с годами металлические решётки, закрывающие приёмные шахты, растащили на металлалом, а стоки забились.

"Ливнёвка", как называют её в народе, это довольно сложное инженерное сооружение, которое состоит из приёмных колодцев, канализационных труб, уловителей мусора и песка, лотков и коллектора.

Эти части единой системы необходимо чистить несколько раз в год. Самыми сложными периодами для обслуживания являются весна и осень, когда вода вперемежку с мусором замерзают и образуют уже непроходимую пробку.

Фото: Альбина Халел.

По этой причине многие сети остались забиты, а в итоге некоторые шахты для сбора избытка воды просто закатали в асфальт. Кстати, часто это случается и с канализационными люками. Во время асфальтирования улиц и дворовых территорий их буквально замуровывают. К чему приводит неработающая ДЛК? Путепроводы заливает дождевой водой, лужи на дорогах мешают и водителям, и пешеходам, создавая непроходимые препятствия.

Проблем добавляют и неухоженные территории близ входных групп малого и среднего бизнеса. Владельцы салонов, магазинов, общепитов и других объектов предпринимательства не убирают снег зимой, надеясь, что это сделают коммунальные службы. Талые воды, смешиваясь с открытой почвой, превращают тротуары в непроходимое месиво. И так из года в год.

Как рассказал заместитель акима области Абай Димитрий Гариков, в ближайшие годы ничего кардинально не изменится, и семейчане будут вынуждены "плавать" по городу.

"В ближайшее время глобальных перемен с системой дренажно-ливневой канализации в городе не ожидается. Её текущее состояние не изменилось, но дело в том, что нам требуется увеличение диаметра напорного коллектора, а соответственно, и увеличение мощности насосов. В этом году, я думаю, город будет разрабатывать проектно-сметную документацию по реконструкции ДЛК. В рамах подготовки к паводковой ситуации приёмные колодцы будут чиститься. Но при обильных дождях ситуация сильно критично не изменится. Город на сегодня никакие глобальные проекты по реконструкции ливнёвки пока не сделал. Пока ситуация такая", - констатировал текущую ситуацию в Семее Димитрий Гариков.

Из-за отсутствия работающей дренажной системы, удалением избыточной жидкости с улиц занимается специальная техника.

Фото: Альбина Халел.

На сегодняшний день в городе откачано почти 12 тысяч кубометров воды. Основные работы проводятся в частном секторе по поступившим заявкам, а также по результатам мониторинга в целях защиты от угроз подтопления некоторых районов. Помимо откачки талых вод, коммунальные службы проводят работу по обустройству защитной насыпи, расчистке каналов, арыков и канав, способствующие защите жилых домов от подтопления.