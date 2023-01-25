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Отсутствие инфраструктуры и тренеров: что мешает развитию детского футбола в Казахстане
В Казахстане одной из главных проблем, тормозящих развитие детского футбола, является инфраструктура. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил исполнительный директор спортивного клуба "Виста" и вице-президент городской федерации футбола Руслан Кенетаев.
Широкому кругу болельщиков Кенетаев известен как экс-игрок многих казахстанских процессиональных клубов. Сейчас карьера футболиста позади и Руслан сосредоточен на развитии детского футбола.
Фото из личного архива Руслана Кенетаева
"У нас недостаточное количество полноразмерных полей для того, чтобы дети могли заниматься футболом непрерывно, круглый год. Зимой нет условий для тренировочного процесса", - считает вице-президент федерации.
Он подчеркнул, что в стране нужно строить полноразмерные манежи.
"Нужно строить полноразмерные манежи на протяжении пяти-шести лет. В Астане, например, нет полноценных манежей, есть только "Астана Арена", которая полностью забита футбольными командами с января. Детям туда доступа нет. Есть манеж в Доме футбола. Но он не сдан в эксплуатацию, поэтому думаю, вряд ли там будут выпускать футбольную академию. Он будет использоваться под сборные команды", - сказал Кенетаев.
Фото из личного архива Руслана Кенетаева
Специалист добавил, что инфраструктура – это лишь одна из проблем на пути к развитию детского футбола. В Казахстане не хватает тренеров и отсутствует внимание большинства функционеров к массовому футболу.
"Об этих проблемах говорится всегда. Но нужна конкретная программа, которую бы одобрил президент. Когда он уделит внимание этому вопросу, будет сдвиг. Местные исполнительные органы начнут действовать, и в каждом регионе построят по манежу. Ведь мало поставить задачу, её нужно реализовать. Во многих регионах хромает именно исполнительность. То есть, руководитель ставит задачу, но осуществить это не могут. Это проблема", - выразил мнение Кенетаев.
Экс-футболист считает, что для развития футбола в Казахстане нужно вырабатывать собственную стратегию.
"Мы должны идти по собственному направлению согласно нашим особенностям. Нужно развиваться, как мы посчитаем нужным. Опыт других стран обязательно нужно изучать и использовать, отдельные решения адаптировав под наши реалии, но не копировать", - заключил он.
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