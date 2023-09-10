Отстрел собаки на глазах детей возмутил жителей Актау

В Актау родители были шокированы действиями работников службы по отлову собак. Жителей Четвёртого микрорайона возмутило то, что бродячую собаку, которую подкармливал весь дом, усыпили средь бела дня на глазах у маленьких детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент прокомментировали в компании "ИП Абдол", которая обеспечивает отлов, передержку, мечение, регистрацию в базе, стерилизацию, вакцинацию бездомных кошек и собак. Там объяснили, что поступила жалоба от жительницы дома №31, которая сообщила, что на галерее бегает огромная бродячая собака, и женщина боится выйти из квартиры.

На место прибыли специалисты "ИП Абдол", которые ввели в медикаментозный сон животное у дверей заявительницы на 4 этаже без каких-либо свидетелей. После того, как собаку вынесли на улицу, собрались жильцы с первых этажей. То, что прибегут дети, никто не мог предугадать. Жители подняли панику.