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Отстрел собак ведут в Костанайской области. Активисты требуют найти виновных Сегодня, 16:13
181
Сегодня, 16:13
181

Отстрел собак ведут в Костанайской области. Активисты требуют найти виновных

Туши застреленных собак обнаружили в Житикаре. Местные жители требуют наказать живодёров, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение с фото появилось в паблике "Жизнь твоего города" в Instagram. Авторы утверждают, что полиция не стала рассматривать это дело.

"Скоро наш город побьёт все рекорды по жестокости и живодерству. Эти собаки были убиты из огнестрельного оружия и выброшены возле дач "Строитель". Мы, конечно же, написали заявление в полицию. Первое, что нам сказали: "Вы понимаете, от людей очень много жалоб, ведь собаки предоставляют угрозу". Даже сам начальник полиции вышел и сказал тоже самое. Это как понимать? Сотрудники полиции вместе со своим начальником не в курсе, что у нас запрещено убивать собак? Что закон вышел ещё в марте прошлого года?.. И считают убийство собак из огнестрела нормальным явлением, ведь эти собаки, которые 40 см в холке, предоставляют угрозу… какую угрозу?" - возмущены граждане.

 
 
 
 
 
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Публикация от Жизнь твоего города (@vkurse_kst)

В Управлении полиции Житикары прокомментировали ситуацию.

"По факту обнаружения мёртвых собак начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 316 УК РК - "Жестокое обращение с животными". В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия", - сказано в заявлении.

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#животные #защита животных #Костанайская область #живодер
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:13
181
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