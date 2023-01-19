Отстрел собак ведут в Костанайской области. Активисты требуют найти виновных

Туши застреленных собак обнаружили в Житикаре. Местные жители требуют наказать живодёров, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение с фото появилось в паблике "Жизнь твоего города" в Instagram. Авторы утверждают, что полиция не стала рассматривать это дело.

"Скоро наш город побьёт все рекорды по жестокости и живодерству. Эти собаки были убиты из огнестрельного оружия и выброшены возле дач "Строитель". Мы, конечно же, написали заявление в полицию. Первое, что нам сказали: "Вы понимаете, от людей очень много жалоб, ведь собаки предоставляют угрозу". Даже сам начальник полиции вышел и сказал тоже самое. Это как понимать? Сотрудники полиции вместе со своим начальником не в курсе, что у нас запрещено убивать собак? Что закон вышел ещё в марте прошлого года?.. И считают убийство собак из огнестрела нормальным явлением, ведь эти собаки, которые 40 см в холке, предоставляют угрозу… какую угрозу?" - возмущены граждане.