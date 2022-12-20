Отстрел сайгаков будет запрещен до конца 2023 года

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что до конца 2023 года в Казахстане будет действовать мораторий на отстрел сайгаков, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы сегодня направили информацию с предложением о продлении моратория на изъятие сайгаков. Если наше предложение поддержат, то до конца 2023 года будет запрет на изъятие сайгаков. То есть отстреливать сайгаков в следующем году не будем", - сказал Брекешев.