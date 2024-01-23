Отслеживать прибытие автобусов в Астане можно по QR кодам

В рамках модернизации электронной системы оплаты проезда и диспетчеризации начаты работы по оцифровке остановочных пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

На остановочных пунктах размещены наклейки с QR кодами, отсканировав который можно увидеть прогноз прибытия маршрутов в реальном времени.

"Для этого необходимо скачать мобильное приложение "Avtobys" из Google Play, App Store или AppGallery. На главной странице приложения нажать кнопку QR, отсканировать QR-код на остановке. После на экране отобразятся маршруты, которые проезжают и время их прибытия", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день наклейки с QR кодами уже размещены на 225 ед. остановочных пунктах.