Минтруда и Минцифры сделали доступными две услуги, связанные с недееспособными лицами, через портал "электронного правительства", передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт об услугах "Установление опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами" и "Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными".

Ранее приём документов и выдача разрешения осуществлялись исключительно в бумажной форме.

Возможность получения услуг посредством портала "электронного правительства" не только исключает необходимость подачи заявлений и документов на бумажном носителе, но также способствует упрощению бизнес-процессов оказания услуг и снижает риски по предоставлению недостоверных данных от услугополучателей. Необходимые сведения для их оказания (при наличии оцифрованных данных) поступают из интегрированных информационных систем госорганов.

По итогам рассмотрения заявлений в личный кабинет заявителя на портале "электронного правительства" направляется соответствующий приказ, либо мотивированный отказ в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.