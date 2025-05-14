Британец Питер Салливан, который почти 40 лет провёл в тюрьме по обвинению в убийстве официантки, выходит на свободу. Приговор отменён апелляционным судом, после того как в старом деле обнаружились новые улики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian .

21-летняя Дайан Синдалл была изнасилована и убита в августе 1986 года, по дороге с работы домой в городе Беркхенде на западе Англии.

Салливан был арестован на основании того, что в тот день сильно напился из-за проигрыша в дартс, вышел на улицу, вооруженный ломом, и вскоре случайно наткнулся на Дайан.

Судмедэкспертиза показала, что девушка была изнасилована, а затем забита до смерти. Её тело обнаружили сильно изуродованным и лишь частично одетым.

Салливан всегда заявлял о своей невиновности, а его адвокаты дважды пытались добиться отмены приговора.

На апелляцию дело в прошлом году вернула спецкомиссия по расследованию возможных судебных ошибок CCRC — после того как в образцах спермы, сохранившихся с места преступления, были обнаружены ранее не замеченные фрагменты ДНК, указывающие на неизвестного злоумышленника.

По словам следователей, это ДНК не совпадает ни с одним образцом, имеющимся в полицейской базе данных Великобритании, но пообещали сделать все возможное, чтобы найти настоящего убийцу.