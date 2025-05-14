Отсидевший 38 лет в тюрьме британец оказался невиновным
В заключении мужчина провёл 14 тысяч 113 дней.
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Британец Питер Салливан, который почти 40 лет провёл в тюрьме по обвинению в убийстве официантки, выходит на свободу. Приговор отменён апелляционным судом, после того как в старом деле обнаружились новые улики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
21-летняя Дайан Синдалл была изнасилована и убита в августе 1986 года, по дороге с работы домой в городе Беркхенде на западе Англии.
Салливан был арестован на основании того, что в тот день сильно напился из-за проигрыша в дартс, вышел на улицу, вооруженный ломом, и вскоре случайно наткнулся на Дайан.
Судмедэкспертиза показала, что девушка была изнасилована, а затем забита до смерти. Её тело обнаружили сильно изуродованным и лишь частично одетым.
Салливан всегда заявлял о своей невиновности, а его адвокаты дважды пытались добиться отмены приговора.
На апелляцию дело в прошлом году вернула спецкомиссия по расследованию возможных судебных ошибок CCRC — после того как в образцах спермы, сохранившихся с места преступления, были обнаружены ранее не замеченные фрагменты ДНК, указывающие на неизвестного злоумышленника.
По словам следователей, это ДНК не совпадает ни с одним образцом, имеющимся в полицейской базе данных Великобритании, но пообещали сделать все возможное, чтобы найти настоящего убийцу.
Когда новость об отмене приговора сообщили самому Салливану, присутствовавшему на апелляции по видеосвязи из тюрьмы, тот лишь зарыдал и зажал рот рукой.
На настоящий момент это, по всей видимости, самая продолжительная судебная ошибка в истории британского права, совершённая в отношении живого заключённого.
В заявлении самого Салливана, зачитанном его адвокатом, тот уверяет, что на своих судей "не злится и не обижается".
Как в один голос заявили и следователи, и прокуроры, на момент убийства необходимых технологий для анализа и сравнения образцов спермы попросту не существовало.
На свободу Питера Салливана уже выпустили — почти сразу по окончании заседания.
В заключении он провел 38 лет и почти восемь месяцев — или, в общей сложности, 14 тысяч 113 дней.
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