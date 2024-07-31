Отсидевшего 34 года в тюрьме американца признали невиновным

Гражданин США Кристофер Данн, который провёл 34 года в тюрьме по обвинению в убийстве, был признан невиновным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на правозащитный проект Midwest Innocence Project, суд не нашёл доказательств, которые бы подтвердили вину Данна в убийстве 15-летнего Рикко Роджерса в 1990 году. Обвинение основывалось на показаниях двух подростков, которые позже отказались от своих слов.

У Данна было алиби: в момент убийства подростка он находился дома вместе с матерью и своей девушкой.

Несмотря на решение суда об освобождении Данна, генпрокурор Миссури Эндрю Бейли настаивал на заключении мужчины в тюрьму и подал апелляцию. Данна снова отправили в тюрьму.

В итоге мужчину освободили из тюрьмы Сент-Луиса после того, как его приговор был отменён 22 июля.