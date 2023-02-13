"Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ

Фото: 1lurer.am

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал "Пул первого".

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, тихонько где-то отсидимся - так не будет. Придет время, оно недалеко, когда потребуется определяться", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что "придется находить компромиссы", чтобы не действовать вопреки "национальным интересам".

В телеграм-канале ОДКБ высказывание президента Беларуси не прокомментировали. Однако общую информацию о встрече опубликовали.

"В целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги, которые прежде всего направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации. В этой связи на территории Беларуси в этом году планируются учения - "Взаимодействие", "Эшелон" и "Поиск", - сообщил журналистам Имангали Тасмагамбетов.

Он отметил, что одним из важнейших направлений деятельности Организации будет также совершенствование работы в сферах противодействия терроризму и транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции, а также в сфере информационного обеспечения, продолжится сотрудничество ОДКБ с ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ.