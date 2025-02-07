Претензию акимату Петропавловска выставила оценочная компания из Усть-Каменогорска. Специалисты больше полугода не могут получить деньги за проделанную во время паводков работу - 12 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Анна Зиновьева - руководитель оценочной компании. Рассказывает, что после масштабного паводка по приглашению акимата Петропавловска её специалисты экстренно выехали на место ЧС. В течение трёх дней провели огромную работу, оценивая пострадавшее имущество людей. С акиматом подписали договор о проделанной работе. В течение месяца чиновники обещали всё оплатить. Прошло восемь месяцев. Деньги оценщики так и не увидели.

"В течение 30 дней мы проведём оплату", - это было сказано руководителем аппарата акима. Я не могла не верить, договор был подписан, объёмы отработаны", - говорит руководитель компании "Авто VIP" Анна Зиновьева.

Вернувшись в Усть-Каменогорск, оценщики выставили акты акимату Петропавловска. Их работа не вызвала нареканий. Но время шло, а по счетам так никто и не заплатил.

Позже выяснилось, что договоры акимат Петропавловска не зарегистрировал в Казначействе. А значит документ не действителен.

В акимате Петропавловска отрицать не стали, действительно сегодня имеются судебные споры. И эта компания не одна.

"В период паводков в прошлом году семь компаний проводили работы по оценке имущества в дачном массиве, который был затоплен. В том числе и компания Авто Viр. В связи с тем, что денежные средства не были выделены на данный вид услуг, образовалась задолженность. И некоторые компании подали в экономический суд в гражданском порядке иск на городской акимат. Идёт судебный процесс, и уже когда будет вынесено решение суда, оно акиматом города будет исполнено", - заявила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.