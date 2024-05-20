Оценку повреждённого паводком жилья в Кульсары завершат на этой неделе

Противопаводковой ситуации посвятили совещание под председательством главы правительства Олжаса Бектенова. Аким Атырауской области Серик Шапкенов выступил с докладом о работе по возмещению ущерба, проводимой в Кульсары, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, всего в комиссию по оценке недвижимого имущества поступило 2 727 заявлений, по итогам проведённой работы аварийными признаны порядка 1 000 домов.

"На данный момент 500 кульсаринцев уже получили информацию об итогах оценки, жильцы 105 домов согласовали размер компенсации и подписали договор (аварийные дома – 53, капитальный ремонт – 52 дома). Оценочная группа работает круглосуточно. Работы будут завершены к концу этой недели. Кроме того, с 18 мая в микрорайоне "Болашак" города Кульсары начато строительство 70 домов, планируется построить 150 домов. Ситуация находится под моим личным контролем", – сказал Шапкенов.

Кроме того, работает консультационный центр по возмещению ущерба пострадавшим от паводков предпринимателям. На сегодня заявки поступили от 301 субъекта бизнеса.



Всего поступило 2 707 заявок о возмещении имущественного ущерба в размере 150 МРП, из них по 416 подготовлены заключения.