Оценивать работу правительства нужно по достижению поставленных задач - Смаилов

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На заседании мажилиса парламента РК премьер-министр РК Алихан Смаилов ответил на ряд вопросов депутатов, касавшихся возможной отставки, сообщает BaigeNews.kz .

Народные избранники поинтересовались, почему премьер не объявляет выговор, не увольняет тех, кто не справляется с работой, и как он оценивает свою работу и возможность отставки.