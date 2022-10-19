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  • Оценивать работу правительства нужно по достижению поставленных задач - Смаилов
Primeminister.kz Сегодня, 12:50
142
Фото: Primeminister.kz

Оценивать работу правительства нужно по достижению поставленных задач - Смаилов

На заседании мажилиса парламента РК премьер-министр РК Алихан Смаилов ответил на ряд вопросов депутатов, касавшихся возможной отставки, сообщает BaigeNews.kz .

Народные избранники поинтересовались, почему премьер не объявляет выговор, не увольняет тех, кто не справляется с работой, и как он оценивает свою работу и возможность отставки.

"Вопрос не в том, чтобы кого-то ругать или уволить, а в организации работы. Чтобы всё работало систематично. Чтобы достичь поставленных задач. Это моя принципиальная позиция. Я ежедневно работаю, прилагаю все силы. Я благодарен поддержке, оказанной главой государства и обществом, и приложу все силы, чтобы оправдать возложенное доверие. Оценку  (работе) даст президент и население", - ответил Алихан Смаилов.

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#Премьер-министр #Мажилис
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:50
142
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