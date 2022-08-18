Отражать атаки "шахид-катеров" и беспилотников учат военнослужащих на Каспии

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В Мангистауской области проходит командно-штабное учение Военно-морских сил, передает BaigeNews.kz. Как сообщили в пресс-службе министерства обороны, в течение трех дней участники будут отрабатывать маневры на побережье, на море и в воздухе. Учения нацелены на подготовку Военно-морских сил к ведению боевых действий во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил и силовыми структурами.

"В ходе учения будет проверен уровень подготовленности органов управления, командиров подразделений подчиненных частей Военно-морских сил. Особое внимание уделяется совершенствованию практических навыков командного состава в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения," — отметил главнокомандующий Военно-морскими силами, контр-адмирал Сакен Бекжанов.

Учения включают практические занятия по организации всех видов охраны и обороны пункта базирования, портов Актау и Северного терминала, объектов морской экономической деятельности. В казахстанском секторе Каспийского моря экипажи ракетно-артиллерийского корабля "Мангистау", минно-трального корабля "Алатау" и гидрографического судна "Жайык" отрабатывают действия по отражению атак "шахид-катеров", беспилотных летательных аппаратов и средств воздушного нападения противника. Военные моряки проведут досмотр "подозрительного" судна, организуют поиск и спасение аварийного корабля, получившего боевые повреждения.

В ходе маневров командиры всех степеней получат практику в подготовке подразделений к выполнению поставленных задач, в управлении силами при ведении боевых действий и содействии войскам в приморском направлении.