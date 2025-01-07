Уголовное дело по факту отравления детей в школьной столовой в селе Бесшокы Мангистауской области передали в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Дело рассматривается в Мунайлинском районном суде по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Напомним, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано массовое отравление. Пострадали 460 детей. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы ученики младших классов первой смены массово отравились в столовой. По факту массового отравления было начато досудебное расследование. Инцидент прокомментировала министр здравоохранения. Аким района обратился к жителям, попросив не распространять фейки о якобы введении режима ЧС.