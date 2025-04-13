Отравление школьников в Мангистау: озвучены итоги проверки столовой
Стафилококк выявлен у одного из десяти обследованных работников.
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Стали известны результаты проверки столовой в школе Мангистауской области, где произошло отравление детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Как сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев, проверка работы пищеблока бейнеуской общеобразовательной школы Манашы выявила наличие стафилококка у одного из десяти обследованных работников. Ещё два человека вовремя не прошли обязательный медицинский осмотр.
Лабораторные исследования показали наличие вредных организмов в шести пробах готовых блюд, нецелевое назначение складов хранения, например, на складе, предназначенном для овощей, были зерновые культуры. В девяти пробах смывов выявили наличие бактерий группы кишечной палочки. В столовой вовремя не проводили влажную уборку, обнаружены трещины в стенах, что также является нарушением санитарных норм.
"Все материалы переданы в полицию, где примут решение об открытии досудебного расследования. Сейчас столовая закрыта, все дети учатся", – сказал Мухтар Сербаев.
Сообщалось, что 1 апреля 2025 года в приёмное отделение Бейнеуской райбольницы поступили 11 детей с тревожными симптомами: рвота и слабость. После осмотра все дети были отпущены домой, госпитализация им не понадобилась.
После массового отравления в одной из школ Мангистау четверых сотрудников столовой оштрафовали за использование поддельных санитарных документов.
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